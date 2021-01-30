أشرف قاسم: مروان حمدي ومهاجم كوتوكو مرشحان لخلافة مصطفى محمد.. ورفضنا عرض الوداد لضم أوناجم

أوضح أشرف قاسم المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك وجود مرشحين للانضمام للفريق لتعويض رحيل مصطفى محمد إلى جالاتا سراي.

أشرف قاسم قال عبر قناة أون تايم سبورتس: "مصطفى محمد كان حلمه الاحتراف، طموحه كان عاليا وفكر في نفسه أكثر من اللازم وهذا طبيعي، والإدارة فضلت أن يخرج معارا لمدة موسم ونصف".

وأضاف "لمدة 20 يوما شاهدت فيديوهات لمهاجمين أفارقة، ورشحت لمسؤولي نادي الزمالك كوامي أبوكو مهاجم أشانتي كوتوكو وهداف الدوري الغاني، لكن نواجه مشكلة بسبب اكتمال قائمة الأجانب".

أبوكو (21 عاما) سجل 5 أهداف في 9 مباريات حتى الآن بموسم 2021 بالدوري الغاني بعد انضمامه لأشانتي كوتوكو في أكتوبر الماضي.

وأكمل "أرى أن مروان حمدي مهاجم مصر المقاصة الأنسب للزمالك، بسبب صغر سنه ونشاطه الهجومي، وإذا تواجد الثنائي سيكون الأمر مريحا للمدير الفني".

مروان حمدي (24 عاما) سجل الموسم الجاري 4 أهداف في 7 مباريات بالدوري المصري بقميص مصرالمقاصة، كما ارتدى قميص المنتخب القومي في مناسبتين.

وتابع "الوداد المغربي طلب ضم أوناجم على سبيل الإعارة دون مقابل وهو ما رفضه مجلس الإدارة".

وعن عودة باسم مرسي إلى الزمالك قال: "لا اعتقد أنه سينضم".

وردا على هل تفتح عودة أيمن حفني الباب أمام مطالبات لاعبين سابقين للزمالك بالعودة أوضح: "جميعنا سعداء بانضمامه، اتخذنا قرار عودته بسبب ظروفه الخاصة ونتعاطف معه، خاصة بعد رحيله للمقاولون العرب ثم مصر للمقاصة وعدم قيده، بالإضافة لظروفه الشخصية".

وأردف "هو لاعب لم يفتعل مشاكل ولو تدرب جيدا قد يجد مكانا للمشاركة وعودته لا تعني فتح الباب لعودة اللاعبين لتكريمهم".

وتطرق للحديث عن تجديد تعاقد فرجاني ساسي: "جلست معه أكثر من مرة وأخبرني بأنه في كامل تركيزه بالتدريب وهو ما ظهر في المباراة الأخيرة أمام المقاصة ولديه المزيد ليقدمه، التجديد سيكون خلال الفترة المقبلة عقب وصول وكيله، أشعر برغبته في البقاء وما يفعله يشير لرغبته في ذلك".

وقال عن تراجع مستوى أحمد سيد زيزو مؤخرا: "هبوط المستوى لأنه يمر بمرحلة عدم توفيق، وهو مجتهد جدا وملتزم بتعليمات المدير الفني ويرغب في المشاركة طيلة الـ 90 دقيقة، وتلك مؤشرات تشير إلى أنه يلعب بشكل احترافي وهو من اللاعبين المؤثرين ووجوده ضروري وفي النهاية يقدم المطلوب منه بشكل جيد".

وهل يبرم الإسماعيلي صفقات من الزمالك؟ "تحدثت مع عماد سليمان ورشحت له 5 أسماء ونحن ابناء عم وفي أي وقت سنلبي طلبهم".

وأتم عن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية "كل التوفيق للأهلي لأنهم يمثلوا مصر ونتمنى أن يشرفوا الكرة المصرية".