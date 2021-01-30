لابورتا: ربما يتعاقد باريس مع ميسي لو استمر خرقه لقواعد اللعب المالي النظيف

انتقد خوان لابورتا، رئيس برشلونة الأسبق والمرشح لرئاسة النادي في الانتخابات المقبلة، حديث مسؤولي باريس سان جيرمان عن إمكانية التعاقد مع ليونيل ميسي أيقونة الفريق الإسباني.

وقال لابورتا في حواره مع صحيفة ليكيب الفرنسية:"هذا الأمر غير مناسب (تصريحات باريس). تظهر قلة خبرتهم، أمامهم الكثير لتعلمه في عالم كرة القدم. لا أعرف إن كان باستطاعتهم التعاقد معه (ميسي). ربما نعم لو استمر خرقهم لقواعد اللعب المالي النظيف".

وأضاف "على حد علمي، لقد عانوا من خسائر كبيرة العام الماضي. ينتابني الفضول لمعرفة هل سيتجاهلون قواعد اللعب المالي النظيف للتعاقد مع ميسي. لو حدث ذلك، أتمنى من يويفا (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم) وفيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم) أن يتعاملا مع الأمر بحسم وألا تتراجع محكمة التحكيم الرياضي عن إصدار حكم".

وأعرب مسؤولو باريس عن رغبتهم في انتداب الأيقونة الأرجنتينية، الذي ينتهي عقده مع برشلونة في يونيو المقبل.

ولم يحسم ميسي (33 عاما) مصيره بعد سواء بالاستمرار مع برشلونة أم خوض تجربة جديدة.

وطالت باريس انتقادات شديدة في السنوات الأخيرة بسبب الإنفاق الضخم للنادي في سوق الانتقالات، وتعرض لاتهامات بخرق قواعد اللعب المالي النظيف.

وشدد لابورتا في وقت سابق أنه سيقنع ميسي بالبقاء مع برشلونة في حال انتخابه رئيسا للنادي الإسباني.

وأراد ميسي الرحيل عن برشلونة في الصيف الماضي لكن إدارة النادي رفضت التخلي عنه إلا إذا دفع الشرط الجزائي.

ويبلغ الشرط الجزائي في عقد ميسي 700 مليون يورو.