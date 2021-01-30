حصاد منتصف الموسم في الدوري الإيطالي.. رقم قياسي لـ إنتر ودفاع أتالانتا ورونالدو يتفوق على نفسه

9 نقاط فقط تفصل بين الأول ميلان ولاتسيو صاحب المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، وهو الفارق الأقل بين المنافسين على اللقب منذ 10 سنوات.

بعد انقضاء منتصف الموسم من الدوري، استعرض موقع stats preform الفائزون والخاسرون في المسابقة.

ميلان

كانت 2020 عام النهضة للروسونيري بعد التتويج بلقب أبطال الشتاء، الخسارة من يوفنتوس أنهت 27 جولة دون هزيمة في الدوري، بعدما ظل الفريق دون خسارة منذ مارس وهي أطول فترة لم يخسر فيها الفريق في الدوري منذ الفترة الذهبية بين 1991 و1993 عندما حقق الفريق 58 مباراة على التوالي دون هزيمة.

التوقيع مع إبراهيموفيتش كان له دورا محوريا في تغيير مصير الفريق، فسجل إبراهيموفيتش 12 هدفا في الموسم الجاري ليواصل التسجيل أكثر من 10 أهداف في الموسم الواحد بشكل متتالي منذ موسم 2006-07.

إنتر

بعد انتهاء مواجهة أودينيزي دون أهداف، من النادر ألا يسجل إنتر هذا الموسم، فالفريق سجل 45 هدفا خلال 19 مباراة وهو أفضل أداء هجومي للفريق في تاريخه بالدوري في النصف الأول من الموسم.

روميلو لوكاكو كان مفتاح النيراتزوري بتسجيل 12 هدفا، ويقضي البلجيكي واحدة من أفضل مواسمه تهديفيا، إذ يبلغ متوسط الأهداف المتوقعة له في المباراة الواحدة دون التسجيل من ركلات جزاء إلى 0.68 ، وهو أفضل سجل له على الإطلاق.

كما تبلغ الأهداف المتوقعة له من اللعب المفتوح إلى 0.23 في الموسم الجاري وهو معدل أفضل من الموسم الماضي 0.15 ومع مانشستر يونايتد موسم 2018-19 بـ 0.19.

روما

الذئاب سجلوا 41 هدفا حتى منتصف الموسم، أفضل أداء للفريق منذ 8 مواسم، وهو الفريق الوحيد الذي لم يخسر على ميدانه وأكثر من ربحوا عددا من النقاط على أرضهم برصيد 24 نقطة، وأكثر من سجلوا على أرضهم 25 هدفا بالتساوي مع نابولي وإنتر.

ويبزر الأرميني هنريك مخيتاريان مع تسجيل 8 أهداف هدافا للفريق، وصناعة 8 أهداف الأفضل في الدوري، ليصبح ثاني أكثر لاعب مساهمة بالأهداف في المسابقة برصيد 16 هدفا بعد كريستيانو رونالدو 18 هدفا (15 هدفا و3 تمريرات حاسمة).

وتظل معاناة روما، الدفاع إذ استقبلوا 32 هدفا وهو أكثر مما استقبله أي فريق في النصف الأول من الترتيب.

يوفنتوس

يمر يوفنتوس بموسم انتقالي مع أندريا بيرلو، بداية السيدة العجوز المتذبذبة سمحت للفريق باعتلاء جدول الترتيب.

إذ فاز بيرلو بالمباراة المؤجلة مع نابولي سيصبح في المركز الثالث على بُعد 4 نقاط من الصدارة.

وبالطبع فأن رونالدو هو نجم بيرلو الأول بعدما سجل 15 هدفا وهو أكثر من عدد الأهداف المتوقعة في المباريات الـ 19 بـ 12.5 هدفا.

رونالدو لم يسجل في أي آخر مباراتين بالدوري الإيطالي وإذ لم يسجل أمام سامبدوريا –أول جولات الدور الثاني- فستكون تلك أول مرة يفشل في التسجيل لـ 3 مباريات متتالية منذ أبريل 2019.

أتالانتا

بعد بداية موسم صعبة، يعد أتالانتا بقيادة جاسبريني الفريق الوحيد الذي لم يخسر في الدوري منذ بداية ديسمبر الماضي، فاز في 6 وتعادل في 4 ما رفع رصيد الفريق إلى 36 نقطة وهو رقم قياسي لهم في تاريخهم بالمسابقة.

لويس مورييل هو مفتاح الفريق هجوميا سجل 13 هدفا، وأفضل لاعب بديل في المسابقة.

ويظل الاعتماد على الظهيرين روبن جوسنيس وهانس هاتيبور مهما في خطة جاسبريني، في آخر موسمين يعد أتالانتا الأكثر استفادة من مدافعيه في التسجيل برصيد 34 هدفا بالتساوي مع إنتر.

نابولي

البارتينوبي إذا فاز بلقائه المؤجل مع يوفنتوس سيصبح في المركز الثالث، وهو أفضل فريق يمتلك فارق أهداف في الدوري وهو الأقوى دفاعا وهجوما.

ثنائية إرفينج لوزانو ولورينزو إنسيني كلاهما سجل 9 أهداف، تجعل نابولي أكثر فريق تسديدا على مرمى الخصوم في الدوري رغم وجود مباراة مؤجلة.

لوزانو للموسم الثالث في مواسمه الأربعة بأوروبا يسجل أكثر من 10 أهداف، فيما سجل إنسيني أكثر من 10 أهداف للموسم الرابع على التوالي.

كل هذا دون احتساب غياب دريس ميرتينز الهداف التاريخي، والنيجيري فيكتور أوسمين الصفقة الأغلى في تاريخ النادي.

فرق تستحق الإشادة

ساسولو: تحسن النيروفيردي كثيرا الموسم الحالي مع فرانشيسكو دي زيربي بعدما حصد الفريق 11 نقطة أكثر مما حصد الموسم الماضي في نفس المرحلة، وسجلوا 32 هدفا كأفضل سجل تهديفي لهم.

فيما يعد ثاني أكثر فريق استحواذا على الكرة في الدوري بمعدل 58% بعد يوفنتوس بـ 58.5%، وثاني أكثر فريق تسديدا على الخصوم.

سامبدوريا: مع كلاوديو رانييري تحسن البيانكوتشيلستي، فحقق الفريق 26 نقطة أكثر مما حققوا الموسم الماضي في النصف الأول من الموسم، بـ 19 نقطة.

بينفينتو: مع فيليبو إنزاجي يظهر الفريق العائد للدوري الإيطالي بشكل رائع إذ حصد 22 نقطة فقط في الدور الأول، أكثر بنقطة واحدة مما جمع في موسم 2017-18 بأكمله.

توقع بطل الدوري

صراع اللقب وفقا للأرقام والأحصائات، يضع إنتر في مقدمة الفرق التي قد تنهي الموسم في الصدارة بنسبة 35.8% مقابل 23.1% ليوفنتوس و21.3% لميلان.