كلوب: التعاقد مع لاعب ليس أمرا سهلا.. الأندية تطلب مبالغ جنونية

يتمنى يورجن كلوب مدرب ليفربول لو انتدب مدافعا جيدا في سوق الانتقالات الشتوية الحالية لتعويض النقص الحاد في قائمة لاعبيه، لكنه شدد أن الأمر ليس سهلا على الإطلاق.

وقال كلوب في تصريحات صحفية:"قل لي لو هناك ناد يحتاج مالا ويحتاج بيع لاعب؟ ولو هناك من يحتاج المال فإنه يطلب مبالغ جنونية! لا أفهم الأمر. كمشجع تجلس في منزلك وتقول: عليهم فعل شيء ما، لكن الأمر ليس بهذه البساطة".

وواصل الألماني "نحاول، نرى الموقف. لا نغلق أعيننا، لكن أثناء ذلك علينا إيجاد حلول ولعب كرة القدم وهو ما نفعله. لسنا محظوظين في الوقت الحالي (بسبب كثرة الإصابات) لكن يتوقع منا الجميع أن نقدم موسما طيبا".

وكشف كلوب أن لاعبه جو جوميز، أحد المصابين في قائمة الفريق، قد لا يشارك في الموسم الحالي مرة أخرى.

وأوضح "لا أتوقع (عودته قبل نهاية الموسم)، سأتفاجأ لو رجع قبل نهاية الموسم لأكون صريحا معكم".

ويعاني كلوب الأمرين بسبب كثرة الإصابات خاصة في خط الدفاع، مما جعله يعتمد على لاعبي الوسط لسد العجز في الخط الخلفي.

ويغيب عن ليفربول المدافعون الثلاثة فيرجيل فان دايك وجوميز وجويل ماتيب، ويفتقد الفريق أيضا لنابي كيتا وديوجو جوتا.

ولم يتعاف فابينيو بعد وسيغيب عن اللقاء المقبل للفريق ضد مضيفه وست هام يونايتد يوم الأحد.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مبتعدا بأربع نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.