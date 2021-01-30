كلوب: التعاقد مع لاعب ليس أمرا سهلا.. الأندية تطلب مبالغ جنونية

السبت، 30 يناير 2021 - 11:18

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

يتمنى يورجن كلوب مدرب ليفربول لو انتدب مدافعا جيدا في سوق الانتقالات الشتوية الحالية لتعويض النقص الحاد في قائمة لاعبيه، لكنه شدد أن الأمر ليس سهلا على الإطلاق.

وقال كلوب في تصريحات صحفية:"قل لي لو هناك ناد يحتاج مالا ويحتاج بيع لاعب؟ ولو هناك من يحتاج المال فإنه يطلب مبالغ جنونية! لا أفهم الأمر. كمشجع تجلس في منزلك وتقول: عليهم فعل شيء ما، لكن الأمر ليس بهذه البساطة".

وواصل الألماني "نحاول، نرى الموقف. لا نغلق أعيننا، لكن أثناء ذلك علينا إيجاد حلول ولعب كرة القدم وهو ما نفعله. لسنا محظوظين في الوقت الحالي (بسبب كثرة الإصابات) لكن يتوقع منا الجميع أن نقدم موسما طيبا".

أخبار متعلقة
شابيكوينسي بطل الدرجة الثانية البرازيلية.. وروشيل "الناجي" من كارثة 2016 يرفع الكأس اقترب رحيل القائد؟ ماركا: ريال مدريد وراموس لم يتوصلا لاتفاق حتى الآن مواعيد مباريات السبت 30 يناير 2021.. الإسماعيلي يتحدى بيراميدز وأرسنال ضد يونايتد خبر في الجول - مدافع الرجاء المغربي يقترب من سيراميكا كليوباترا

وكشف كلوب أن لاعبه جو جوميز، أحد المصابين في قائمة الفريق، قد لا يشارك في الموسم الحالي مرة أخرى.

وأوضح "لا أتوقع (عودته قبل نهاية الموسم)، سأتفاجأ لو رجع قبل نهاية الموسم لأكون صريحا معكم".

ويعاني كلوب الأمرين بسبب كثرة الإصابات خاصة في خط الدفاع، مما جعله يعتمد على لاعبي الوسط لسد العجز في الخط الخلفي.

ويغيب عن ليفربول المدافعون الثلاثة فيرجيل فان دايك وجوميز وجويل ماتيب، ويفتقد الفريق أيضا لنابي كيتا وديوجو جوتا.

ولم يتعاف فابينيو بعد وسيغيب عن اللقاء المقبل للفريق ضد مضيفه وست هام يونايتد يوم الأحد.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مبتعدا بأربع نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.

ليفربول كلوب
نرشح لكم
أخر الأخبار
المقاصة لـ في الجول: لا نمانع بيع مروان حمدي لـ الزمالك 16 دقيقة | ميركاتو
نهائي كوبا ليبرتادوريس - بالميراس وسانتوس.. لقاء مختلف ومتفرد وتاريخي 45 دقيقة | تقرير في الجول
أشرف قاسم: مروان حمدي ومهاجم كوتوكو مرشحان لخلافة مصطفى محمد.. ورفضنا عرض الوداد لضم أوناجم ساعة | الدوري المصري
لابورتا: ربما يتعاقد باريس مع ميسي لو استمر خرقه لقواعد اللعب المالي النظيف ساعة | الدوري الإسباني
حصاد منتصف الموسم في الدوري الإيطالي.. رقم قياسي لـ إنتر ودفاع أتالانتا ورونالدو يتفوق على نفسه 2 ساعة | الدوري الإيطالي
كلوب: التعاقد مع لاعب ليس أمرا سهلا.. الأندية تطلب مبالغ جنونية 2 ساعة | ميركاتو
شابيكوينسي بطل الدرجة الثانية البرازيلية.. وروشيل "الناجي" من كارثة 2016 يرفع الكأس 2 ساعة | أمريكا
اقترب رحيل القائد؟ ماركا: ريال مدريد وراموس لم يتوصلا لاتفاق حتى الآن 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مونديال اليد – مصر (3)-(4) الدنمارك.. رميات الترجيح تٌقصي الفراعنة بشرف 2 في الجول يكشف - أسماء لاعبي الأهلي المرشحين للانتقال إلى الإسماعيلي 3 كيف قيمت صحف إنجلترا أداء صلاح ضد توتنام 4 مونديال اليد - تعرف على ترتيب مصر النهائي.. والمراكز من 5 إلى 32
قد ينال إعجابك