شابيكوينسي بطل الدرجة الثانية البرازيلية.. وروشيل "الناجي" من كارثة 2016 يرفع الكأس

توج شابيكوينسي بلقب الدوري الدرجة الثانية البرازيلية بسيناريو دارماتيكي في الأنفاس الأخيرة من الموسم ليعود بعد موسم واحد إلى الدرجة الأولى.

النادي الذي ذاع صيته في نوفمبر 2016 عقب سقوط الطائرة المتجهة لكولومبيا لخوض نهائي كوبا سود أمريكانا وتسببت وفاة 71 شخصا ونجاة 7 فقط، هبط بنهاية موسم 2019 للدرجة الثانية.

عودة شابيكوينسي جاءت سريعة بحصد 73 نقطة بالتساوي مع أمريكا مينيرو، لكن فارق الأهداف هو من حسم تتويج الأخضر باللقب.

حتى الدقيقة 95 كان شابيكوينسي في المركز الثاني لصالح أمريكا مينيرو، فكلاهما فائز بنتيجة 2-1 على كونفيكا وأفاي على الترتيب ومستاو بعدد النقاط ب 73 نقطة.

ويصب عدد الأهداف المسجلة في صالح مينيرو بعدما سجلوا 43 هدفا مقابل 40 لشابيكوينسي، إذ يتعادل الفريقان في فارق الأهداف بـ +20.

وفي الدقيقة التالية تحصّل شابيكوينسي على ركلة جزاء ترجمها أنسيليمو في الدقيقة التاسعة من الوقت بدلا من الضائع لهدف معلنا الفوز بنتيجة 3-1.

Com vocês, o gol do título mais emocionante que eu já vi. 52 do segundo tempo. Pênalti. E o Anselmo Ramon fez ISSO AÍ! ❄️ Simplesmente @ChapecoenseReal. 🎥 @canalpremiere pic.twitter.com/MR2OACiZxd — Brasileirão Série B (@BrasileiraoB__) January 30, 2021

هدف جعل الفريقان يلجأن لقاعدة فارق الأهداف ليحصد شابيكوينسي اللقب بفضل فارق الأهداف +21 مقابل +20 لمينيرو.

ÉEEEEEEEEEEEEEEEE CAMPEÃAAAAAAAAAAAAAAAAAAO! É CAMPEÃAAAAAAOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! POR MÉRITO, POR DIREITO, COM MUITA LUTA, A CHAPECOENSE É CAMPEÃ BRASILEIRA DA SÉRIE B! VAAAAAAAAAAAAMOSSSSSSSSSSSSS CHAPEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! O ÚNICO CATARINENSE NA SÉRIE A! pic.twitter.com/rRPK0eEecb — Chapecoense (@ChapecoenseReal) January 30, 2021

آلان روشيل أحد ثلاثة نجوا من حادثة طائرة 2016 والوحيد الذي واصل مشواره مع كرة القدم رفع اللقب الأول في تاريخ شابيكوينسي في مسابقات الدوري المحلية.

روشيل قال عقب نهاية المباراة في تصريحات لقناة "بريميير": "أريد أن أشكر الله على تلك الفرصة، كنا نعرف أنها لن تكون سهلة، لا أعرف إذا كنت سأواصل لكنني أحب تلك المجموعة مثلما احببت مجموعة 2016، سعيد لتسجيل اسمي في سجلات النادي مجددا".

Muito bom ver o Alan Ruschel levantando uma taça.#BrasileiraoNoSporTV pic.twitter.com/pSX1woUB5o — SporTV (@SporTV) January 30, 2021

روشيل خاض الموسم الجاري 26 مباراة واكتفى بصناعة هدفين.