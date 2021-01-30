اقترب رحيل القائد؟ ماركا: ريال مدريد وراموس لم يتوصلا لاتفاق حتى الآن

السبت، 30 يناير 2021 - 11:03

كتب : نادر عيد

سيرخيو راموس - ريال مدريد - إنتر

قد يكون سيرخيو راموس قائد فريق ميرينجي يقضي شهوره الأخيرة في النادي الذي يدافع عن ألوانه منذ 2005، فحتى الآن لم يجدد المدافع المخضرم عقده الذي ينتهي في يونيو المقبل.

سيرخيو راموس

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

ووفقا لصحيفة ماركا الإسبانية، المقربة جدا من ريال مدريد، مر شهر على الاجتماع الأول بين اللاعب وفلورنتينو بيريز رئيس النادي والذي تطرق لمسألة تجديد عقد راموس (34 عاما).

وهو ما يمكن تفسيره بأن رحلة راموس اقتربت من نهايتها مع ريال مدريد.

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ولكن، تقول ماركا إن ريال مدريد يأمل موافقة راموس على العرض المقدم له لأنه يثق أن اللاعب لن يتلقى عرضا أفضل منه من أي فريق آخر في ظل معاناة الأندية الاقتصادية بسبب تبعات تفشي فيروس كورونا.

وشددت ماركا أن ريال مدريد لن يرفع قيمة العرض الذي قدمه لراموس، وكذلك للوكاس فازكيز الذي ينتهي عقده الحالي في يونيو المقبل مثل الأول.

وذكرت ماركا أن لوكا مودريتش، اللاعب المخضرم في وسط ملعب ريال مدريد، وافق على عرض التجديد الذي قدمه النادي ووافق أيضا على تخفيض راتبه بنسبة 10%.

وأضافت ماركا بأن ريال مدريد مصر على المضي قدما في خطته الاقتصادية بالنسبة للفريق الأول، وهو ما تراه الإدارة ضروريا حتى لا يلقى "نفس مصير برشلونة".

وهي السياسة الاقتصادية التي منعت النادي من الموافقة على طلب كريستيانو رونالدو في 2018، حين طلب الأيقونة البرتغالية زيادة راتبه، قبل أن يرحل إلى إيطاليا للانضمام ليوفنتوس.

التقرير شدد أيضا أن راموس لم يحسم قراره بعد، ينتظر العرض النهائي من ريال مدريد، ليتعرف على مدته وقيمته.

ويدرك راموس أن ريال مدريد سيتكلف كثيرا في حال اضطر للتعاقد مع مدافع لتعويض الأول، ويثق أن النادي سيحسن عرضه لمواصلة الرحلة.

وفي المقابل، ريال مدريد شدد لراموس أنه لن يجد عرضا أفضل في أي ناد آخر.

سيرخيو راموس ريال مدريد
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