مواعيد مباريات السبت 30 يناير 2021.. الإسماعيلي يتحدى بيراميدز وأرسنال ضد يونايتد
السبت، 30 يناير 2021 - 10:18
كتب : FilGoal
يلعب اليوم الإسماعيلي ضد ضيفه بيراميدز في الدوري المصري الممتاز (7:30 مساء - أون تايم سبورتس 1).
ويستضيف المقاولون العرب فريق إنبي (5 مساء - أون تايم سبورتس 2).
وفي الدوري الإنجليزي الممتاز يلعب أرسنال ضد مانشستر يونايتد (7:30 مساء - beIN 1).
ويستضيف مانشستر سيتي فريق شيفيلد يونايتد (5 مساء - beIN 2).
وفي إسبانيا يلعب ريال مدريد ضد ضيفه ليفانتي (5:15 مساء - beIN 1).
وتنقل السعودية الرياضية 1 الساعة 7:15 مساء مباراة السوبر السعودي بين الهلال والنصر.