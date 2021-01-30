مواعيد مباريات السبت 30 يناير 2021.. الإسماعيلي يتحدى بيراميدز وأرسنال ضد يونايتد

السبت، 30 يناير 2021 - 10:18

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - غزل المحلة

يلعب اليوم الإسماعيلي ضد ضيفه بيراميدز في الدوري المصري الممتاز (7:30 مساء - أون تايم سبورتس 1).

ويستضيف المقاولون العرب فريق إنبي (5 مساء - أون تايم سبورتس 2).

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز يلعب أرسنال ضد مانشستر يونايتد (7:30 مساء - beIN 1).

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ويستضيف مانشستر سيتي فريق شيفيلد يونايتد (5 مساء - beIN 2).

وفي إسبانيا يلعب ريال مدريد ضد ضيفه ليفانتي (5:15 مساء - beIN 1).

وتنقل السعودية الرياضية 1 الساعة 7:15 مساء مباراة السوبر السعودي بين الهلال والنصر.

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الدوري المصري الدوري الإنجليزي
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