خبر في الجول - مدافع الرجاء المغربي يقترب من سيراميكا كليوباترا

علم FilGoal.com أن سيراميكا كليوباترا على وشك إتمام التعاقد مع فابريس نجاه الظهير الأيسر للرجاء المغربي.

فابريس نجاه النادي : الرجاء البيضاوي سيراميكا كليوباترا

وأتم الفريق، الصاعد حديثا للدوري المصري الممتاز لأول مرة في تاريخه، اتفاقه مع بطل المغرب للحصول على اللاعب الكاميرني البالغ عمره 23 عاما.

وكشف مصدر في سيراميكا كليوباترا أن الناديين اتفقا على قيمة الصفقة وسيصل اللاعب القاهرة خلال أيام لإتمام التعاقد.

وأضاف المصدر أن المفاوضات مع الرجاء بدأت في آخر أسبوعين.

وسيكون نجاه، اللاعب الأسبق للدفاع الحسني الجديدي المغربي، ثاني صفقات سيرميكا الشتوية بعد استعارة الفريق للمهاجم أحمد ياس ريان من الأهلي.

ودعم سيرميكا كليوباترا قائمة لاعبيه بقوة مطلع الموسم الجاري أملا في البقاء في الدوري الممتاز.

يحتل الفريق المركز السادس في ترتيب الدوري ورصيده 14 نقطة.

فاز في 4 مباريات وخسر 3 من إجمالي 9 خاضها في البطولة المحلية.

ويستعد رجال المدرب هيثم شعبان لمواجهة مضيفهم أسوان يوم الثلاثاء.