نيبوشا: هذه نقاط قوة الدحيل.. وعملت على ضم أوباما للأهلي القطري

الجمعة، 29 يناير 2021 - 23:59

كتب : FilGoal

الزمالك - طنطا - نيبوشا

قال نيبوشا يوفوفيتش المدير الفني للأهلي القطري إن الدحيل فريق قوي جدا وأن مواجهة الأهلي له ستكون صعبة.

وخسر نيبوشا مع فريقه الأهلي أمام الدحيل في كأس أكير قطر قبل عدة أيام بسداسية دون رد في دور الـ16.

وتحدث نيبوشا مدرب الزمالك الأسبق لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: " الدحيل فريق قوي جدا هو فريق صعب جدا ومن الصعب على أي فريق ملاقاته ويمتلك العديد من اللاعبين المميزين أصحاب المهارات".

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وعن نقاط قوة الدحيل قال: "خط الهجوم، خاصة ميكائل أولونجا وكوانج سونج، هذا الثنائي مميز للغاية ورأيت ذلك بنفسي".

أما عن رأيه في مدربي الأهلي والزمالك الحاليين بيتسو موسيماني وجايمي باتشيكو قال: "الأهلي والزمالك يجلبان مدربان مميزان دائما، أحيانا المدرب لا يحظى بوقت كاف ليعمل بشكل أكبر ويتعرف على اللاعبين، موسيماني وباتشيكو جيدان والزمالك يؤدي بشكل جيد".

وعن لاعب يحبه منذ عمله في الزمالك أجاب "أحب أوباما في الزمالك وكنت أخطط لضمه ولكن الزمالك جدد تعاقده".

وبسؤاله هل يفكر في العودة للتدريب في مصر خلال الفترة المقبلة أجاب "لا أفكر في اللحظة الحالية في العودة للتدريب في مصر أنا سعيد في الأهلي القطري حاليا وفي عامي الثاني مع الفريق وأسعى للحصول على الألقاب مع الفريق".

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