مدرب المصري لـ في الجول: وصولنا للمربع نتاج علاج الأخطاء ومجهود كل اللاعبين

أشاد محمد عبد الكريم المدرب العام للمصري بأداء فريقه أمام الإنتاج الحربي عقب الفوز بثلاثية دون رد في الجولة العاشرة من الدوري.

وقال عبد الكريم لـFilGoal.com: "سعداء بأداء اللاعبين ضد الإنتاج الحربي والفوز بثلاثية لثاني مرة على التوالي يؤكد أننا نسير في مستوى تصاعدي".

وكان المصري فاز في اللقاء السابق على وادي دجلة بثلاثة أهداف لهدف.

وواصل "نواصل التدرب وعلاج الأخطاء التي عانينا منها في بداية الدوري بعدما كنا نهدر الكثير من الفرص".

وأردف المدرب العام للمصري "ثبات التشكيل رفع من حالة التفاهم بين اللاعبين والإضافات كانت على نفس مستوى التشكيل الأساسي".

وشدد "كل لاعبينا لا فرق بينهم ولا يوجد أي فارق بين الأساسي والبديل والكل جاهز للمشاركة".

وعن تواجد المصري في المربع الذهبي للدوري قال: "هذا تتويج لمجهود اللاعبين وسنواصل العمل بقوة".

ويحتل المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعدما خاض تسع مباريات.