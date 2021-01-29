مونديال اليد - نهائي إسكندنافي.. عارضة الدنمارك تطيح بـ إسبانيا

الجمعة، 29 يناير 2021 - 23:12

كتب : زكي السعيد

إسبانيا - الدنمارك - الصورة من حساب مصر 2021

تأهلت الدنمارك إلى نهائي بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، بفوزها المثير على إسبانيا بنتيجة 35-33 في صالة استاد القاهرة.

لتضرب الدنمارك موعدا اسكندنافيًا خالصا في نهائي البطولة أمام جارتها السويد يوم الأحد المقبل على صالة استاد القاهرة أيضا.

وتسعى الدنمارك للحفاظ على لقبها الوحيد الذي حصدته في النسخة الماضية عام 2019.

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فيما خسرت إسبانيا بطلة أوروبا اللقب المونديال بعد أن حصدته مرتين في السابق.

الدنمارك دخلت المباراة بقوة كبيرة ونجحت في التقدم على إسبانيا طوال الشوط الأول، وأنهته بنتيجة 18-16.

وفي تلك اللحظة، كان أفراد إسبانيا في حاجة إلى معجزة، إذ لم يسبق لهم أن خرجوا من الشوط الأول متأخرين بفارق هدفين أمام الدنمارك بأي بطولة كبرى، وانتصروا في نهاية اللقاء.

في الشوط الثاني حافظت الدنمارك على تقدمها، لكن إسبانيا حاولت وقلّصت الفارق في أكثر من مناسبة، حتى وصل إلى فارق هدفٍ واحد قبل دقيقة على نهاية المباراة.

لكن تسديدة روبين مارتشان لاعب إسبانيا اصطدمت بالعارضة ونزلت أمام خط المرمى بغرابة شديدة قبل نصف دقيقة على نهاية المواجهة.

ليطلب مدرب الدنمارك وقتا مستقطعا في آخر 10 ثواني، قبل أن يقتل نجمه ميكيل هانسن المبارة بالهدف الـ 35 في الثانية الأخيرة.

وحصد هانسن جائزة رجل المباراة بعد أن سجل 12 هدفا خلال اللقاء.

وتلعب إسبانيا أمام جارتها فرنسا يوم الأحد لتحديد المنتخب الفائز بالمركز الثالث.

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