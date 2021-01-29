إصابة فيراتي وديالو ثنائي سان جيرمان بفيروس كورونا

أعلن نادي باريس سان جيرمان عن إصابة الثنائي ماركو فيراتي، وعبده ديالو، بفيروس كورونا.

وأفاد باريس سان جيرمان أن اللاعبين يخضعان الآن للحجر الصحي المنزلي.

ويخوض باريس سان جيرمان مباراته المقبلة أمام لوريان مساء الأحد، قبل أن يستقبل نيم الأربعاء، ويلتقي بـ أوليمبيك مرسيليا الأحد بعد المقبل.

Marco Verratti et Abdou Diallo sont confirmés positifs au test PCR Sars-Cov2. Ils vont donc respecter l’isolement et sont soumis au protocole sanitaire approprié. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 29, 2021

وشارك فيراتي في آخر 9 مباريات لـ باريس سان جيرمان بمختلف المسابقات، ولعب 18 مباراة إجمالا هذا الموسم.

من جانبه، ديالو (24 عاما) فقد خاض 19 مباراة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في الدوري الفرنسي برصيد 45 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن أوليمبيك ليون المتصدر.