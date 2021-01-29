إصابة فيراتي وديالو ثنائي سان جيرمان بفيروس كورونا

الجمعة، 29 يناير 2021 - 22:53

كتب : FilGoal

إيمري تشان - ماركو فيراتي - دوري أبطال أوروبا

أعلن نادي باريس سان جيرمان عن إصابة الثنائي ماركو فيراتي، وعبده ديالو، بفيروس كورونا.

عبده ديالو

النادي : باريس سان جيرمان

ماركو فيراتي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وأفاد باريس سان جيرمان أن اللاعبين يخضعان الآن للحجر الصحي المنزلي.

ويخوض باريس سان جيرمان مباراته المقبلة أمام لوريان مساء الأحد، قبل أن يستقبل نيم الأربعاء، ويلتقي بـ أوليمبيك مرسيليا الأحد بعد المقبل.

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وشارك فيراتي في آخر 9 مباريات لـ باريس سان جيرمان بمختلف المسابقات، ولعب 18 مباراة إجمالا هذا الموسم.

من جانبه، ديالو (24 عاما) فقد خاض 19 مباراة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في الدوري الفرنسي برصيد 45 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن أوليمبيك ليون المتصدر.

فيراتي باريس سان جيرمان في فرنسا
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