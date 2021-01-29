المصري يكشف تشخيص إصابتي عمرو موسى وقناوي

كشف النادي المصري عن تشخيص إصابتي أحمد شديد قناوي، وعمرو موسى لاعبا الفريق.

وحسب الصحفة الرسمية للنادي المصري، فإن الأشعة التي خضع لها عمرو موسى، أثبتت إصابته بكدمة قوية في الرأس.

القائد الثالث للمصري لا يعاني من أي ارتجاج في المخ، وبالتالي سيتواجد في مران الفريق غدا بشكل طبيعي.

من جهة أخرى، أثبتت الأشعة إصابة أحمد شديد قناوي بكدمة قوية في الركبة.

ورغم قوة الكدمة، لكن محمود الشحات طبيب الفريق أكد قدرة شديد على التواجد في المران غدا أيضا.

عمرو موسى وأحمد شديد قناوي غادرا مباراة المصري والإنتاج الحربي مصابين اليوم الجمعة في الشوط الثاني.

كان المصري قد فاز على الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في الجولة العاشرة من الدوري.

ويستعد المصري لمواجهة البنك الأهلي يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري.