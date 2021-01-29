إقالة رضا عبد العال من تدريب طنطا

الجمعة، 29 يناير 2021 - 20:17

كتب : هاني العوضي رضا السنباطي

رضا عبد العال - الأهلي - طنطا

أعلن نادي طنطا عن إقالة رضا عبد العال من تدريب الفريق، وتعويضه بـ علاء صابر.

وصرّح محمد أبو فريخة أمين صندوق طنطا لـ FilGoal.com: "قررت الإدارة إقالة رضا عبد العال من تدريب طنطا، وتعيين علاء صابر مدربا جديدا".

وأضاف: "سنجتمع اليوم مع علاء صابر للاتفاق على تفاصيل قيادة الفريق، هو أحد أبناء النادي وتولى تدريب الفريق عدة مرات وكذلك رئاسة قطاع الناشئين".

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عبد العال (55 عاما) تولى تدريب طنطا في الجولات الأخيرة من الموسم الماضي، تحديدا في 15 سبتمبر 2020.

وقاد عبد العال فريق طنطا في 7 مباريات بالدوري المصري الممتاز، فاز في واحدة منها، وتعادل مرتين، وخسر 4 مباريات، واستمر في قيادة الفريق بعد هبوطه للدرجة الثانية.

وعانى طنطا من انطلاقة كارثية في مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية، إذ حصد 7 نقاط فقط من 10 مباريات، ويتواجد في المركز 16 –الأخير- بالمجموعة.

طنطا رضا عبد العال في الدرجة الثانية
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