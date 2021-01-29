أعلن نادي طنطا عن إقالة رضا عبد العال من تدريب الفريق، وتعويضه بـ علاء صابر.

وصرّح محمد أبو فريخة أمين صندوق طنطا لـ FilGoal.com: "قررت الإدارة إقالة رضا عبد العال من تدريب طنطا، وتعيين علاء صابر مدربا جديدا".

وأضاف: "سنجتمع اليوم مع علاء صابر للاتفاق على تفاصيل قيادة الفريق، هو أحد أبناء النادي وتولى تدريب الفريق عدة مرات وكذلك رئاسة قطاع الناشئين".

عبد العال (55 عاما) تولى تدريب طنطا في الجولات الأخيرة من الموسم الماضي، تحديدا في 15 سبتمبر 2020.

وقاد عبد العال فريق طنطا في 7 مباريات بالدوري المصري الممتاز، فاز في واحدة منها، وتعادل مرتين، وخسر 4 مباريات، واستمر في قيادة الفريق بعد هبوطه للدرجة الثانية.

وعانى طنطا من انطلاقة كارثية في مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية، إذ حصد 7 نقاط فقط من 10 مباريات، ويتواجد في المركز 16 –الأخير- بالمجموعة.