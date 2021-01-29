مونديال اليد - تيمنا بأرض مصر.. السويد تتخطى فرنسا إلى النهائي

الجمعة، 29 يناير 2021 - 20:05

كتب : أحمد العريان

السويد - فرنسا - كأس العالم لليد 2021

تخطى منتخب السويد، نظيره الفرنسي وبلغ نهائي كأس العالم لليد، مصر 2021.

وفازت السويد على فرنسا بنتيجة 32-26 على صالة استاد القاهرة، في نصف النهائي الأول لبطولة كأس العالم لليد، مصر 2021.

السويد أنهت الشوط الأول متقدمة بفارق ثلاثة أهداف، وبنتيجة 16-13.

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في شوط المباراة الثاني، استمر تألق أندرياس باليكا حارس السويد وحقق نسبة تصديات 33%.

تصديات باليكا وسعت الفارق إلى 6 أهداف، لتفوز السويد بنتيجة 32-26 في النهاية وتبلغ النهائي.

النهائي هو الأول للسويد في بطولة كأس العالم لليد، منذ نسخة 2001، ووقتها خسرت النهائي أمام فرنسا التي وصلت لتلك المباراة بعد الفوز على مصر في قبل النهائي.

وستبحث السويد عن التتويج الأول بالبطولة لها منذ نسخة 1999 في مصر تحديدا، والخامس تاريخيا.

وستنتظر السويد الفائز بين الدنمارك وإسبانيا بعد قليل لملاقاته في النهائي، فيما ستلعب فرنسا مع الخاسر على الثالث والرابع.

وسيلعب النهائي يوم الأحد المقبل، فيما سيكون لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في نفس اليوم.

مونديال اليد السويد فرنسا
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