مدرب الدحيل: الأهلي يتمتع بخبرة دولية كبيرة.. ستكون مباراة صعبة
الجمعة، 29 يناير 2021 - 19:55
كتب : FilGoal
شدد صبري لموشي المدير الفني لـ الدحيل القطري، على صعوبة مواجهة الأهلي.
الدحيل يصطدم بالأهلي بطل إفريقيا في ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم 4 فبراير المقبل.
وصرّح لموشي عبر الموقع الرسمي لناديه: "مباراة الأهلي صعبة جدا لأنه فريق يمتلك الخبرة في البطولات القارية والعالمية".
وتابع: "أغلب لاعبي الأهلي دوليين ويتمتعون بخبرة كبيرة".
وأضاف: "نريد أن نؤمن بفرصنا ونتحلى بالجدية والتركيز أمام الأهلي".
وأكمل: "الاستعدادات عادية لكأس العالم، لكن يجب أن نكون أكثر تنافسية في تلك البطولة الرائعة التي نتشرف بالمشاركة فيها".
وأتم: "سيتوجب علينا استغلال كل فرصة، ولهذا نحاول أن نكون جاهزين بنسبة 100% دون مشاكل بدنية".
ويشارك الدحيل في البطولة بصفته بطلا للدوري القطري الموسم الماضي.
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