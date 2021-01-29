مدرب الدحيل: الأهلي يتمتع بخبرة دولية كبيرة.. ستكون مباراة صعبة

شدد صبري لموشي المدير الفني لـ الدحيل القطري، على صعوبة مواجهة الأهلي.

الدحيل يصطدم بالأهلي بطل إفريقيا في ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم 4 فبراير المقبل.

وصرّح لموشي عبر الموقع الرسمي لناديه: "مباراة الأهلي صعبة جدا لأنه فريق يمتلك الخبرة في البطولات القارية والعالمية".

وتابع: "أغلب لاعبي الأهلي دوليين ويتمتعون بخبرة كبيرة".

وأضاف: "نريد أن نؤمن بفرصنا ونتحلى بالجدية والتركيز أمام الأهلي".

وأكمل: "الاستعدادات عادية لكأس العالم، لكن يجب أن نكون أكثر تنافسية في تلك البطولة الرائعة التي نتشرف بالمشاركة فيها".

وأتم: "سيتوجب علينا استغلال كل فرصة، ولهذا نحاول أن نكون جاهزين بنسبة 100% دون مشاكل بدنية".

ويشارك الدحيل في البطولة بصفته بطلا للدوري القطري الموسم الماضي.

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