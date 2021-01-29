مدرب الدحيل: الأهلي يتمتع بخبرة دولية كبيرة.. ستكون مباراة صعبة

الجمعة، 29 يناير 2021 - 19:55

كتب : FilGoal

صبري لموشي - الدحيل

شدد صبري لموشي المدير الفني لـ الدحيل القطري، على صعوبة مواجهة الأهلي.

الدحيل يصطدم بالأهلي بطل إفريقيا في ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم 4 فبراير المقبل.

وصرّح لموشي عبر الموقع الرسمي لناديه: "مباراة الأهلي صعبة جدا لأنه فريق يمتلك الخبرة في البطولات القارية والعالمية".

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وتابع: "أغلب لاعبي الأهلي دوليين ويتمتعون بخبرة كبيرة".

وأضاف: "نريد أن نؤمن بفرصنا ونتحلى بالجدية والتركيز أمام الأهلي".

وأكمل: "الاستعدادات عادية لكأس العالم، لكن يجب أن نكون أكثر تنافسية في تلك البطولة الرائعة التي نتشرف بالمشاركة فيها".

وأتم: "سيتوجب علينا استغلال كل فرصة، ولهذا نحاول أن نكون جاهزين بنسبة 100% دون مشاكل بدنية".

ويشارك الدحيل في البطولة بصفته بطلا للدوري القطري الموسم الماضي.

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