بعد الانتقال إلى جالاتا سراي.. رسالة من مصطفى محمد لـ جماهير الزمالك

الجمعة، 29 يناير 2021 - 19:35

كتب : FilGoal

مصطفى محمد يسجل ويحتفل بهدف الزمالك الملغي في أسوان

وجه مصطفى محمد مهاجم الزمالك المنتقل حديثا إلى جالاتا سراي، رسالة لجماهير الفريق الأبيض.

وكتب مصطفى محمد عبر حسابه على تويتر "أولا حابب أشكر كل جماهير نادي الزمالك على الدعم وعلى الحب اللي شوفته منكم، وأتمني إني مكونش زعلت حد في جمهور الزمالك وكنت سبب في فرحتكم في أي لحظة في جودي في نادي الزمالك، وأنا لا أنسي فضلكم عليا بعد ربنا في اللي وصلتله. إن شاء الله أرفع اسم نادي الزمالك فوق ودايما أكون عند حسن ظنكم".

وأضاف "ثانيا حابب أشكر الجهاز الفني والطبي والإداري على كل الدعم والحب اللي شوفته منكم، وأتمنى لكم كل التوفيق فيما هو قادم. ثالثا أشكر كل اللعيبة أحسن لاعيبة في مصر ودايما رافعين اسم النادي فوق وكل الدعم والبطولات ليكم إن شاء الله تسعدوا كل جمهور نادي الزمالك ومبسوط إني كنت منكم وبشكركم على دعمكم ليا دايما".

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وأتم "ثالثا أشكر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز أطيب شخصية وأشرف الرجال وكابتن إبراهيم عبد لله وكل المجلس دون استثناء أحد على تحقيق حلمي في الاحتراف، وأخيرًا أتمنى كل الدعم من كل جمهور نادي الزمالك وكل جماهير مصر".

كان الزمالك قد أعلن إعارة مصطفى محمد إلى جالاتا سراي التركي لمدة موسم ونصف مقابل 2 مليون دولار، مع أحقية شراءه بشكل نهائي.

في الدوري الزمالك جالاتا سراي مصطفى محمد
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