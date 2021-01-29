الأهلي في الدوحة

الجمعة، 29 يناير 2021 - 19:35

كتب : حسام نور الدين

جماهير الأهلي في قطر

وصلت بعثة النادي الأهلي إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في كأس العالم للأندية.

البعثة التي يترأسها محمود الخطيب رئيس النادي، وجدت في انتظارها عددا من جمهور الأهلي في المطار.

ويلعب الأهلي مباراته الأولى أمام الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل، ويلتقي الفائز مع بايرن ميونيخ في نصف النهائي.

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ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه والأولى على أرض قطر.

وتخضع بعثة الأهلي لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا فور الوصول، وتتوجه للإقامة في الفندق الذي تشاركها فيه بعثة نادي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي الذي وصل الدوحة أيضا بالتزامن.

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