الأهلي في الدوحة

وصلت بعثة النادي الأهلي إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في كأس العالم للأندية.

البعثة التي يترأسها محمود الخطيب رئيس النادي، وجدت في انتظارها عددا من جمهور الأهلي في المطار.

ويلعب الأهلي مباراته الأولى أمام الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل، ويلتقي الفائز مع بايرن ميونيخ في نصف النهائي.

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بعثة النادي #الأهلي المصري تغادر مطار حمد الدولي وتتوجه إلى مقر إقامتها تمهيداً للمشاركة في #مونديال_الأندية pic.twitter.com/JAhAGzPF24 — قنوات الكاس (@alkasschannel) January 29, 2021

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه والأولى على أرض قطر.

وتخضع بعثة الأهلي لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا فور الوصول، وتتوجه للإقامة في الفندق الذي تشاركها فيه بعثة نادي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي الذي وصل الدوحة أيضا بالتزامن.