"لإسعاد" الجماهير.. بارما يضم السفاح الجديد للكرة الرومانية

الجمعة، 29 يناير 2021 - 18:33

كتب : FilGoal

دينيس مان - بارما

أعلن نادي بارما الإيطالي عن ضم دينيس مان قادما من إف.سي.إس.بي الروماني في فترة الانتقالات الشتوية.

دينيس مان

النادي : ستاوا بوخارست

ستاوا بوخارست
بارما

ووقّع مان على عقد يربطه بـ بارما حتى صيف 2025 وفقا لبيان النادي.

وذكرت تقارير صحفية إيطالية أن قيم الصفقة تبلغ حوالي 12 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات.

ومباشرة بعد إعلان صفقة مان، رد حساب بارما بـ تويتر على تغريدة لحساب جماهيري للنادي طالبه فيه بإعلان بعض الصفقات بشكل رسمي قبل غلق سوق الانتقالات، مع عبارة "هل أنتم سعداء الآن؟".

مان (22 عاما) يعد أحد الموهبة الهجومية القادمة بقوة في سماء الكرة الرومانية.

وسجّل مان 17 هدفا وصنع 7 في 20 مباراة خاضها هذا الموسم حتى اللحظة، مما أهّله للانتقال إلى الدوري الإيطالي.

وحصد مان جائزة أفضل لاعب روماني في 2020، ويمتلك 6 مباريات دولية سجل خلالها هدفا وحيدا.

وكان بارما قد تعاقد مع اليوناني فاسيليوس زاجاريتيس قادما من باناثينايكوس، والظهير أندريا كونتي قادما من ميلان.

بارما في إيطاليا الدوري الإيطالي
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