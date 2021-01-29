"لإسعاد" الجماهير.. بارما يضم السفاح الجديد للكرة الرومانية
الجمعة، 29 يناير 2021 - 18:33
كتب : FilGoal
أعلن نادي بارما الإيطالي عن ضم دينيس مان قادما من إف.سي.إس.بي الروماني في فترة الانتقالات الشتوية.
دينيس مان
النادي : ستاوا بوخارست
ووقّع مان على عقد يربطه بـ بارما حتى صيف 2025 وفقا لبيان النادي.
Okay okay, we're announcing Dennis #Man! 🤩💛💙
🔗 https://t.co/VuuXHzvL8a#ForzaParma pic.twitter.com/uv3807T4Pi— Parma Calcio 1913 (@ParmaCalcio_en) January 29, 2021
وذكرت تقارير صحفية إيطالية أن قيم الصفقة تبلغ حوالي 12 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات.
ومباشرة بعد إعلان صفقة مان، رد حساب بارما بـ تويتر على تغريدة لحساب جماهيري للنادي طالبه فيه بإعلان بعض الصفقات بشكل رسمي قبل غلق سوق الانتقالات، مع عبارة "هل أنتم سعداء الآن؟".
Happy now? 😏 https://t.co/v228QzaA4Y— Parma Calcio 1913 (@ParmaCalcio_en) January 29, 2021
مان (22 عاما) يعد أحد الموهبة الهجومية القادمة بقوة في سماء الكرة الرومانية.
وسجّل مان 17 هدفا وصنع 7 في 20 مباراة خاضها هذا الموسم حتى اللحظة، مما أهّله للانتقال إلى الدوري الإيطالي.
وحصد مان جائزة أفضل لاعب روماني في 2020، ويمتلك 6 مباريات دولية سجل خلالها هدفا وحيدا.
وكان بارما قد تعاقد مع اليوناني فاسيليوس زاجاريتيس قادما من باناثينايكوس، والظهير أندريا كونتي قادما من ميلان.