قائمة ريال مدريد – غيابات بالجملة أمام ليفانتي

أعلن ريال مدريد عن قائمة الفريق لمواجهة ليفانتي غدا السبت في الجولة 21 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة العديد من الغيابات بسبب الإصابات، على رأسها: سيرخيو راموس، وداني كارباخال، وفيدي فالفيردي، ولوكاس فاسكيز.

كما يتواصل غير رودريجو الطويل، ويتجدد ابتعاد ناتشو فيرنانديز المصاب بفيروس كورونا.

واضطر زين الدين زيدان –الذي سيغيب بدوره عن المباراة لإصابته بـ كورونا- إلى استدعاء 3 لاعبين من الفريق الرديف: فيكتور تشوست قلب الدفاع، والجناح سيرخيو أرّيباس، وأنطونيو بلانكو لاعب الوسط.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، بفارق 7 نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر الذي خاض مباراة أقل.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – دييجو ألتوبي

الدفاع: رافاييل فاران – إيدير ميليتاو – فيكتور تشوست – ألفارو أودريوزولا – مارسيلو – فيرلان ميندي

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس – إيسكو ألاركون – سيرخيو أرّيباس – أنطونيو بلانكو

الهجوم: إدين هازارد – كريم بنزيمة – ماركو أسينسيو – فينيسيوس جونيور – ماريانو دياز