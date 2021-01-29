قائمة ريال مدريد – غيابات بالجملة أمام ليفانتي

الجمعة، 29 يناير 2021 - 18:07

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - ريال مدريد

أعلن ريال مدريد عن قائمة الفريق لمواجهة ليفانتي غدا السبت في الجولة 21 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة العديد من الغيابات بسبب الإصابات، على رأسها: سيرخيو راموس، وداني كارباخال، وفيدي فالفيردي، ولوكاس فاسكيز.

كما يتواصل غير رودريجو الطويل، ويتجدد ابتعاد ناتشو فيرنانديز المصاب بفيروس كورونا.

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واضطر زين الدين زيدان –الذي سيغيب بدوره عن المباراة لإصابته بـ كورونا- إلى استدعاء 3 لاعبين من الفريق الرديف: فيكتور تشوست قلب الدفاع، والجناح سيرخيو أرّيباس، وأنطونيو بلانكو لاعب الوسط.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، بفارق 7 نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر الذي خاض مباراة أقل.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – دييجو ألتوبي

الدفاع: رافاييل فاران – إيدير ميليتاو – فيكتور تشوست – ألفارو أودريوزولا – مارسيلو – فيرلان ميندي

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس – إيسكو ألاركون – سيرخيو أرّيباس – أنطونيو بلانكو

الهجوم: إدين هازارد – كريم بنزيمة – ماركو أسينسيو – فينيسيوس جونيور – ماريانو دياز

ريال مدريد في إسبانيا الدوري الإسباني
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