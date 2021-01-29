أيمن بن محمد ينضم إلى دنيزلي سبور التركي

أعلن نادي دنيزلي سبور التركي عن ضم أيمن بن محمد قادما من لوهافر الفرنسي في سوق الانتقالات الشتوية.

وذكر دنيزلي سبور أنه تعاقد مع اللاعب الدولي التونسي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

ولعب بن محمد في لوهافر منذ انتقاله إليه قادما من الترجي في صيف 2019.

✍️ Kulübümüz, 26 yaşındaki savunma oyuncusu Ayman Ben Mohamed'in sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Le Havre AC ile anlaşmaya varmıştır. Ayman Ben Mohamed'e hoş geldin diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz.💚🖤 pic.twitter.com/CszzJuNH34 — Denizlispor Kulübü (@Denizlispor) January 29, 2021

وخاض بن محمد 13 مباراة مع لوهافر في الدور الأول للموسم الحالي، و29 مباراة في المجمل منذ ارتداء قميصه.

وساهم بن محمد في تتويج الترجي بدوري أبطال إفريقيا مرتين متتاليتين، وبالدوري التونسي 3 مرات متتالية.

بن محمد (26 عاما) يجيد اللعب كظهير أيسر وجناح أيسر، وقد وُلد في العاصمة الإنجليزية لندن لأب تونسي وأم أيرلندية.

وقد بدأ بن محمد مسيرته في أيرلندا حيث لعب لـ لونجفورد تاون، وبوهيميانس، قبل أن ينتقل إلى الترجي في 2016.

ويمتلك بن محمد 14 مباراة دولية مع نسور قرطاج، وتواجد في القائمة التي احتلت المركز الرابع بكأس الأمم الإفريقية 2019 على أرض مصر.

وسيكون بن محمد ثاني لاعب عربي في قائمة دنيزلي سبور بعد العراقي أحمد ياسين.

ويحتل دنيزلي سبور المركز 21 –الأخير- في الدوري التركي الممتاز برصيد 14 نقطة، إذ لم يحقق إلا 3 انتصارات حتى اللحظة.