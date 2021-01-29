بيرلو: رونالدو يتحمل مسؤولية ما فعله.. وكنا الأسرع لضم ماكيني

الجمعة، 29 يناير 2021 - 17:52

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - كأس السوبر الإيطالي

يرى أندريا بيرلو المدير الفني لـ يوفنتوس أن على كريستيانو رونالدو تحمل تبعات ما فعله بعد خرق قواعد الحجر الصحي.

ووفقا لصحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية فأن رونالدو وصديقته جورجينا احتفلا بعيد ميلادها وخالفا قواعد فيروس كورونا بعبور الحدود بين بيدمونت وفالي دي أوستا، ولم يُعاقبا بسبب عصيان قيود عبور الحدود لقضاء يومين في الثلج.

بيرلو قال المؤتمر الصحفي استعدادا لمواجهة سامبدوريا في الدوري الإيطالي: "حصل على يوم راحة وبإمكانه الذهاب أينما أراد، هو يتحمل مسؤولية ما فعله".

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وتحدث بيرلو عن مواجهة سامبدوريا: "ستكون مباراة صعبة، هذا يحدث عن تقابل فريق يقوده كلاوديو رانييري، أنا احترمه كثيرا".

وأضاف "اليوم من المفترض أن يتواجد جميع اللاعبين عدا باولو دبيالا الذي لا زال يتعافي من الإصابة ونقيم حالته يوما تلو الآخر، لا زال يشعر بالألم في ركبته بعض الوقت ونأمل عودته".

وأكمل "فيدريكيو كييزا يتعافي من إصابة الكاحل وسوف يبدأ مباراة الغد".

وأشاد بيرلو بتطور ويستون ماكيني: "لاعب شاب ولديه مساحة للتطور، كنا الأسرع في ضمه وسعداء لكونه جزءا من الفريق".

وأتم عن مستقبل سامي خضيرة: "تحدثنا معه، هو يتدرب معنا منذ بداية الموسم ولنرى ماذا سيحدث".

يوفنتوس يحتل المركز الرابع برصيد 36 نقطة بفارق 7 نقاط عن ميلان المتصدر.

بينما يحتل سامبدوريا المركز العاشر برصيد 26 نقطة.

مؤتمر بيرلو يوفنتوس الدوري الإيطالي
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