في الدرجة الثانية – بورتو يتعثر والترسانة يقترب.. ومنتخب السويس يتراجع

الجمعة، 29 يناير 2021 - 17:50

كتب : رضا السنباطي

الأهلي - الترسانة

واصل بورتو السويس صدارته لمجموعة القاهرة من دوري الدرجة الثانية المصري رغم التعادل، فيما تقدم الترسانة للمركز الثاني مستغلا تعثر منتخب السويس.

أقيمت اليوم مواجهات الجولة الـ11 لمجموعة القاهرة من دوري الدرجة الثانية المصري.

حقق الترسانة الفوز على النصر بهدفين مقابل هدف. سجل للترسانة أحمد لالا وأحمد العش، وسجل للنصر كالوشا من ركلة جزاء، ليصعد الترسانة لوصافة الجدول برصيد 19 نقطة.

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وحقق النجوم الفوز على طنطا بهدف دون رد، سجله أيمن غباشي من ركلة جزاء ليرتفع رصيد النجوم إلى 11 نقطة في المركز الـ14.

جمهورية شبين فاز على منتخب السويس بهدفين مقابل هدف. تقدم منتخب السويس أولا، ثم تعادل أكرم عبد ربه لجمهورية شبين، ثم سجل السيد شعبان هدف الفوز، ليرتفع رصيد جمهورية شبين إلى 11 نقطة.

وحقق سرس الليان الفوز على بتروجت بهدف دون رد، سجله أحمد بوتا ليرتفع رصيد سرس الليان إلى 15 نقطة.

وأخيرا، تعادل بورتو السويس مع كوكاكولا بهدف لكل فريق، وبذات النتيجة تعادل الداخلية مع زد.

وتعادل المريخ مع الزرقا سلبيا، وبذات النتيجة القناة مع السكة الحديد.

وفي مجموعة الصعيد، حقق الشرقية للدخان الفوز علي مركز شباب سٌمٌسطا بهدفين مقابل هدف، ليرتفع رصيد الدخان إلى 28 نقطة.

وتستأنف باقي المواجهات مساء غد السبت.

في الدرجة الثانية الترسانة بورتو السويس
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