شفاء تشالهان أوجلو من فيروس كورونا

الجمعة، 29 يناير 2021 - 17:40

كتب : FilGoal

هاكان تشالهان أوجلو - ميلان

أعلن نادي ميلان شفاء لاعبه التركي هاكان تشالهان أوجلو من فيروس كورونا.

وذكر ميلان في بيان أن مسحة صانع ألعابه جاءت سلبية، وأنه سيخضع لمزيدٍ من الفحصوات الطبية.

وكان تشالهان أوجلو قد أصيب بفيروس كورونا يوم 17 يناير الماضي.

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وغاب تشالهان أوجلو عن 3 مباريات إجمالا لـ ميلان، الأولى انتصر فيها الفريق على كالياري بالدوري، قبل أن يخسر الثانية بثلاثية أمام أتالانتا، ويودع كأس إيطاليا أمام إنتر ميلان في سيناريو مثير.

ويقدّم تشالهان أوجلوموسما مميزا مع ميلان، إذ صنع 9 أهداف وسجل 6 في 24 مباراة خاضها مع الروسونيري منذ مطلع الموسم.

لتتقلص قائمة مصابي ميلان التي تضم حاليا سيمون كاير، وماتيو جابيا، وإسماعيل بن ناصر، وساندرو تونالي.

ميلان في إيطاليا الدوري الإيطالي
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