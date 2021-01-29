مؤتمر بيتوني: عامل اللغة لم يكن المشكلة مع يوفيتش.. ولن نخاطر بـ راموس

أوضح ديفيد بيتوني مساعد زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، أن عامل اللغة لم يكن أزمة في التواصل مع لوكا يوفيتش اللاعب السابق بالفريق.

بيتوني ظهر في المؤتمر الصحفي السابق لمواجهة ريال مدريد وليفانتي غدا السبت، بسبب تواصل غياب زيدان المصاب بـ فيروس كورونا.

وصرّح بيتوني: "زيدان أفضل كثيرا، ويتحسّن يوميا، نتحدث يوميًا. ليس معنا بجسده، لكنه معنا بأفكاره. الأسبوع مر بشكل جيد. صحيح أن غيابه يمكن ملاحظته لأنه شخص يمتلك الشخصية والكاريزما".

وعندما طُلب منه الاختيار بين الدوري ودوري الأبطال، أوضح: "الأهم هو العمل اليومي، نتدرب بشكل قوي ونطمح في تقديم مباراة قوية غدا. الأهم بالنسبة لـ زيدان وللجميع هو العمل اليوم".

كما تحدث عن القائد سيرخيو راموس: "مسألة تجديد عقد راموس لا تقلقني، أراه يوميا وهو يتعافى من إصابته. إنه قائدنا وشخص يتمتع باحترافية كبيرة. لن نخاطر بإشراكه، يتحسّن أسبوعيا، ولحسن الحظ نلعب الآن مرة واحدة أسبوعيًا، سنقيّم حال ركبته الأسبوع المقبل".

وتابع: "راموس الذي أعرفه يتمتع بقلب كبير، إنه القائد ودائما ما يثبت حضوره في غرفة خلع الملابس. هو منزعج بعض الشيء لأنه لا يستطيع المشاركة، دائما ما يرغب في التنافس، لكني أراه نفس الشخص دون اختلاف".

وأكمل: "خضنا 4 حصص تدريبية هذا الأسبوع استعدادا للمباراة، أنا سعيد بعمل الفريق، سنقدّم نسخة مميزة في المباراة".

وكشف: "كارباخال يعاني من انزعاجات بدنية ولا نريد المخاطرة به، ليست إصابة خطيرة، مجرد انزعاجات. تحدّثنا مع الطاقم الطبي وكان من الأفضل ألا يتدرب جماعيا".

وعن تراجع دور فينيسيوس جونيور مؤخرا: "في بعض الأوقات يحظى اللاعبون بقدر أقل من المشاركات، لكننا سنعتمد على الجميع. إنها لحظة فارقة وفينيسيوس يتدرب جيدا، لا شيء يدعو للقلق بشأنه".

ولم يفقد بيتوني الأمل في اللحاق بـ أتليتكو مدريد المتصدر: "يتبقى الكثير من الجولات، أتليتكو متصدر الدوري لأنه يستحق ذلك، لكن لا يزال هناك الكثير من الجولات وسنحاول الفوز بكل مباراة، نفكر فقط في منافسنا بمباراة الغد".

وعن إمكانية رحيل مزيد من اللاعبين بعد يوفيتش ومارتن أوديجارد: "تعرفون قاعدتي، حتى 1 فبراير كل شيء يمكن أن يحدث. لدينا قائمتنا ونحن سعداء وسنرى ما سيحدث، لا أستطيع قول أكثر من ذلك".

وأتم مُعلّقا على تصريحات يوفيتش التي أوضح فيها عدم قدرته على التواصل مع زيدان بسبب عامل اللغة: "في الجهاز الفني هناك العديد من اللغات التي يتم الحديث بها، ليس لدينا مشاكل في التواصل مع اللاعبين ونستطيع دائما الحديث معهم، الحديث عن كرة القدم ليس أمرا معقدا، هذه ليست المشكلة".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، بفارق 7 نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر الذي خاض مباراة أقل.