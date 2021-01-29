ثنائية شادي وريان تُسقط الجونة وتُقرب سيراميكا كليوباترا نحو المربع الذهبي

أسقط سيراميكا كليوباترا ضيفه الجونة في فخ الخسارة بنتيجة 2-1 في الجولة العاشرة من الدوري المصري على ملعب السويس الجديد.

الجونة تقدم أولا عن طريق أحمد حمدي، وسجل ثنائية سيراميكا كليوباترا كل من شادي حسين وأحمد ياسر ريان.

هزيمة ثانية للجونة في آخر 3 مباريات بالدوري ظل بها في المركز الثالث برصيد 18 نقطة بفارق 3 نقاط عن الأهلي.

فيما ارتقى سيراميكا كليوباترا بانتصاره 5 مراكز ليصل للمركز الخامس بعدما وصل رصيده إلى 14 نقطة مستفيدا من الفوز الثاني تواليا وله مباراة مؤجلة.

وتساوي سيراميكا مع بيراميدز صاحب المركز الرابع بنفس الرصيد.

وفي التوقيت ذاته انتهت مواجهة وادي دجلة وأسوان لحساب الجولة ذاتها بدون أهداف.



























وصف المباراة

انتهت مرحلة جس النبض سريعا بين الفريقين فكلاهما هدد مرمى الآخر بتسديدات لم تشكل خطورة حقيقة في النصف ساعة الأولى من المباراة.

التهديد الأول جاء للجونة عن طريق إسلام رشدي الذي تلقي بينية من أحمد حمدي وسدد كرة قوية تصدى لها عامر عامر في الدقيقة 32.

وبعد 4 دقائق سجل الجونة الهدف الأول في المباراة، عن طريق أحمد حمدي.

محمد حبيب يكن توغل من الجهة اليمنى وأرسل عرضية أرضية مهدها كريم الطيب للخلف إلى أحمد حمدي الذي سدد كرة قوية سكنت الشباك.

هدف ثاني للمباراة الثانية على التوالي لأحمد حمدي بعدما هز شباك وادي دجلة الجولة الماضية.

حاول أحمد ياسر ريان أن يسجل هدف التعادل في الثواني الأخيرة من الشوط الأول لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيمن لإسلام طارق.

هيثم شعبان بدأ الشوط الثاني بتغييرين لقلب الأوضاع لصالحه، فأشرك ميدو جابر لأول مرة الموسم الجاري بعد انتهاء أزمة اختفاءه، وصالح جمعة العائد من الإصابة.

واصل الجونة محاولاته فكاد عموري أن يضيف الهدف الثاني من ركلة ثابتة من الجهة اليسرى أبعدها عامر عامر لركنية بثبات في الدقيقة 56.

شادي حسين استغل بينية محمود نبيل وانفرد وسدد كرة صاروخية في الزاوية القريبة لإسلام طارق الذي فشل في التصدي للكرة في الدقيقة 65، معلنا التعادل لأصحاب الأرض.

هدف خامس لشادي حسين تصدر به ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 5 أهداف بالتساوي مع يوسف أوباما لاعب الزمالك وأحمد سمير لاعب طلائع الجيش.

تراجع الجونة وبدأ سيراميكا كليوباترا الوصول للمناطق الأمامية فكاد صالح جمعة أن يسجل هدف التقدم من ركلة ثابتة قبل ربع ساعة على نهاية اللقاء لكنها مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 87 ارتكب مصطفى الصفتي خطئًا بعرقلة أحمد ياسر ريان داخل منطقة الجزاء أثناء انفراده فاحتسب الحكم ركلة جزاء.

أحمد ياسر انبرى للركلة وسدد بنجاح في الشباك بالدقيقة 90 معلنا فوز سيراميكا كليوباترا الرابع وسقوط ثان للجونة في الدوري الموسم الحالي.