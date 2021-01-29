سيزامل بادجي.. جيرالدو إلى أنقرة جوتشو
الجمعة، 29 يناير 2021 - 16:05
كتب : FilGoal
أعلن نادي أنقرة جوتشو التركي ضم الأنجولي جيرالدو دا كوستا والتركي ألبيرين باباشان.
جيرالدو دا كوستا
النادي :
النادي أعلن في بيان رسمي ضم الجناح الأنجولي البالغ 29 عاما بعدما وقع على عقود تمتد لمدة موسم ونصف.
وسيزامل جيرالدو، السنغالي أليو بادجي لاعب الأهلي المُعار حتى نهاية الموسم للنادي التركي.
Ailemize Hoş Geldiniz#Ankaragücü pic.twitter.com/pdrovII7LY— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) January 29, 2021
وكان الأهلي قد فسخ تعاقد اللاعب بعد ضم والتر بواليا.
وخرج جيرالدو من حسابات بيتسو موسيماني، حيث شارك لمدة 60 دقيقة فقط في الدوري هذا الموسم.
وانضم جيرالدو للأهلي في يناير 2019 قادما من أول أغسطس الأنجولي.
وشارك جيرالدو مع الأهلي في 45 مباراة مع الأهلي في كل المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 7.
فيما انضم المدافع التركي من صفوف فريق أكسيهار سبور بعقد يمتد موسمين ونصف.
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