سيزامل بادجي.. جيرالدو إلى أنقرة جوتشو

أعلن نادي أنقرة جوتشو التركي ضم الأنجولي جيرالدو دا كوستا والتركي ألبيرين باباشان.

النادي أعلن في بيان رسمي ضم الجناح الأنجولي البالغ 29 عاما بعدما وقع على عقود تمتد لمدة موسم ونصف.

وسيزامل جيرالدو، السنغالي أليو بادجي لاعب الأهلي المُعار حتى نهاية الموسم للنادي التركي.

وكان الأهلي قد فسخ تعاقد اللاعب بعد ضم والتر بواليا.

وخرج جيرالدو من حسابات بيتسو موسيماني، حيث شارك لمدة 60 دقيقة فقط في الدوري هذا الموسم.

وانضم جيرالدو للأهلي في يناير 2019 قادما من أول أغسطس الأنجولي.

وشارك جيرالدو مع الأهلي في 45 مباراة مع الأهلي في كل المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 7.

فيما انضم المدافع التركي من صفوف فريق أكسيهار سبور بعقد يمتد موسمين ونصف.