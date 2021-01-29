سيزامل بادجي.. جيرالدو إلى أنقرة جوتشو

الجمعة، 29 يناير 2021 - 16:05

كتب : FilGoal

جيرالدو دا كوستا - أنقرة جوتشو

أعلن نادي أنقرة جوتشو التركي ضم الأنجولي جيرالدو دا كوستا والتركي ألبيرين باباشان.

النادي أعلن في بيان رسمي ضم الجناح الأنجولي البالغ 29 عاما بعدما وقع على عقود تمتد لمدة موسم ونصف.

وسيزامل جيرالدو، السنغالي أليو بادجي لاعب الأهلي المُعار حتى نهاية الموسم للنادي التركي.

أخبار متعلقة
جيلبرتو: فرصة الأهلي كبيرة أمام الدحيل.. وهذا سبب عدم نجاح جيرالدو أمير توفيق: جيرالدو سيحصل على رقم أقل من 500 ألف دولار.. توصلنا لاتفاق يرضي كل الأطراف في الجول يكشف - قيمة إنهاء علاقة جيرالدو مع الأهلي بالتراضي رسالة وداع من جيرالدو لجماهير الأهلي

وكان الأهلي قد فسخ تعاقد اللاعب بعد ضم والتر بواليا.

وخرج جيرالدو من حسابات بيتسو موسيماني، حيث شارك لمدة 60 دقيقة فقط في الدوري هذا الموسم.

وانضم جيرالدو للأهلي في يناير 2019 قادما من أول أغسطس الأنجولي.

وشارك جيرالدو مع الأهلي في 45 مباراة مع الأهلي في كل المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 7.

فيما انضم المدافع التركي من صفوف فريق أكسيهار سبور بعقد يمتد موسمين ونصف.

جيرالدو دا كوستا الأهلي أنقرة جوتشو
نرشح لكم
أخر الأخبار
"لإسعاد" الجماهير.. بارما يضم السفاح الجديد للكرة الرومانية 17 دقيقة | الدوري الإيطالي
رامي ربيعة يوضح سبب غيابه عن كأس العالم للأندية "لم ولن أثير أزمات" 31 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
قائمة ريال مدريد – غيابات بالجملة أمام ليفانتي 43 دقيقة | الدوري الإسباني
تقارير إيطالية: حقبة "سونينج" تقترب من نهايتها مع إنتر.. ومُلاك جدد في فبراير 44 دقيقة | الدوري الإيطالي
أيمن بن محمد ينضم إلى دنيزلي سبور التركي 52 دقيقة | أوروبا
بيرلو: رونالدو يتحمل المسؤولية ما فعله.. وكنا الأسرع لضم ماكيني 58 دقيقة | الدوري الإيطالي
في الدرجة الثانية – بورتو يتعثر والترسانة يقترب.. ومنتخب السويس يتراجع ساعة | الدوري المصري
شفاء تشالهان أوجلو من فيروس كورونا ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مونديال اليد – مصر (3)-(4) الدنمارك.. رميات الترجيح تٌقصي الفراعنة بشرف 2 مونديال اليد - سيناريوهات تأهل منتخب مصر.. ربع النهائي قريب والصدارة ممكنة 3 في الجول يكشف - أسماء لاعبي الأهلي المرشحين للانتقال إلى الإسماعيلي 4 مونديال اليد - تعرف على ترتيب مصر النهائي.. والمراكز من 5 إلى 32
قد ينال إعجابك