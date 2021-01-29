خبر في الجول - الزمالك يتعاقد مع أيمن حفني لستة أشهر

الجمعة، 29 يناير 2021 - 16:03

كتب : أحمد شوقي صلاح

أيمن حفني - أسطورة الزمالك

علم FilGoal.com أن الزمالك تعاقد مع أيمن حفني لمدة 6 أشهر بعد جلسة بين الإدارة واللاعب اليوم الجمعة في مقر النادي.

أيمن حفني

النادي : الزمالك

الزمالك

وحصلت إدارة الزمالك على الضوء الأخضر من المدرب جايمي باتشيكو للتعاقد مع حفني (35 عاما).

ودرس الزمالك التعاقد مع صانع ألعابه السابق بعد بيان اللاعب الذي شدد فيه على رغبته في اللعب للفريق مرة أخرى قبل اعتزال كرة القدم.

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رحلة حفني الأولى مع الزمالك بدأت في 2014، استمر بالقميص الأبيض لمدة 5 سنوات قبل أن ينتقل لمصر المقاصة في 2019.

وتوج حفني بالدوري المصري الممتاز موسم 2014-2015 ونال كأس مصر ثلاث مرات مع الزمالك.

وظفر بالكونفدرالية الإفريقية 2018-2019 مع الفارس الأبيض.

ظهر الموهوب الأعسر مع المقاصة في 2011، لعب لطلائع الجيش والأهلي المنتمي لطرابلس الليبية قبل أن ينضم للزمالك.

وعاد حفني للمقاصة في 2019 ثم انتقل معارا للمقاولون العرب في يناير 2020، ورحل عن الأول منذ أشهر.

وشارك حفني في 159 مباراة من الدوري المصري وسجل 17 هدفا وأرسل 34 تمريرة حاسمة.

ومثل منتخب مصر في 4 مباريات.

أيمن حفني الزمالك
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