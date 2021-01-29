برشلونة ضد غرناطة في ربع نهائي كأس إسبانيا

الجمعة، 29 يناير 2021 - 15:59

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي يسجل ويحتفل بهدف برشلونة في رايو فايكانو

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا عن مواجهة برشلونة لمضيفه غرناطة يوم الأربعاء.

بينما سيلعب أتلتيك بلباو ضد مضيفه ريال بيتيس يوم الخميس، ويستضيف ليفانتي فريق فياريال يوم الأربعاء.

والفريق الوحيد المستمر في البطولة وينتمي لدوري الدرجة الثانية، ألميريا، سيواجه إشبيلية يوم الثلاثاء.

أخبار متعلقة
جاتوزو: لا احتاج أن يضع أي شخص ثقته بي.. وإذا شعرت بالإنزعاج سأدرب في الكويت وست هام يضم بن رحمة نهائيا مران الزمالك - تدريبات تأهيلية بمشاركة روقا.. وباتشيكو يشكر اللاعبين إيقاف لوكاكو عن ذهاب نصف نهائي الكأس ضد يوفنتوس

وتجري مواجهات الدور ربع النهائي من مباراة واحدة.

وسيجري الاتحاد الإسباني لكرة القدم قرعة الدور نصف النهائي يوم الجمعة المقبل.

وسيجري الدور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب.

ويستضيف ملعب لا كارتوخا في إشبيلية المواجهة النهائية في 18 إبريل المقبل.

كأس ملك إسبانيا برشلونة
نرشح لكم
أخر الأخبار
ثنائية شادي وريان تُسقط الجونة وتُقرب سيراميكا كليوباترا نحو المربع الذهبي 17 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري - الإنتاج الحربي ضد المصري.. بعد قليل 18 دقيقة | الدوري المصري
ذكريات الأهلي في المونديال – أبو مسلم: واجهنا اتحاد جدة والثلج والساعة البيولوجية.. ونبوءة جوزيه تحققت 43 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
سيزامل بادجي.. جيرالدو إلى أنقرة جوتشو 50 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول - الزمالك يتعاقد مع أيمن حفني لستة أشهر 51 دقيقة | ميركاتو
برشلونة ضد غرناطة في ربع نهائي كأس إسبانيا 55 دقيقة | الدوري الإسباني
وست هام يضم بن رحمة نهائيا ساعة | الدوري الإنجليزي
جاتوزو: لا احتاج أن يضع أي شخص ثقته بي.. وإذا شعرت بالإنزعاج سأدرب في الكويت ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مونديال اليد – مصر (3)-(4) الدنمارك.. رميات الترجيح تٌقصي الفراعنة بشرف 2 مونديال اليد - سيناريوهات تأهل منتخب مصر.. ربع النهائي قريب والصدارة ممكنة 3 في الجول يكشف - أسماء لاعبي الأهلي المرشحين للانتقال إلى الإسماعيلي 4 مونديال اليد - تعرف على ترتيب مصر النهائي.. والمراكز من 5 إلى 32
قد ينال إعجابك