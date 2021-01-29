برشلونة ضد غرناطة في ربع نهائي كأس إسبانيا

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا عن مواجهة برشلونة لمضيفه غرناطة يوم الأربعاء.

بينما سيلعب أتلتيك بلباو ضد مضيفه ريال بيتيس يوم الخميس، ويستضيف ليفانتي فريق فياريال يوم الأربعاء.

والفريق الوحيد المستمر في البطولة وينتمي لدوري الدرجة الثانية، ألميريا، سيواجه إشبيلية يوم الثلاثاء.

وتجري مواجهات الدور ربع النهائي من مباراة واحدة.

وسيجري الاتحاد الإسباني لكرة القدم قرعة الدور نصف النهائي يوم الجمعة المقبل.

وسيجري الدور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب.

ويستضيف ملعب لا كارتوخا في إشبيلية المواجهة النهائية في 18 إبريل المقبل.