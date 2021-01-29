مران الزمالك - تدريبات تأهيلية بمشاركة روقا.. وباتشيكو يشكر اللاعبين

الجمعة، 29 يناير 2021 - 14:59

كتب : إبراهيم رمضان

هدف أوباما الرابع الرائع للزمالك في مرمى المقاصة من صناعة شيكابالا

وجه جايمي باتشيكو مدرب الزمالك شكره للاعبي الفريق اليوم الجمعة بعد ظهورهم الطيب ضد مصر المقاصة يوم الخميس في لقاء حسمه الأول بنتيجة 4-1 في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وشدد البرتغالي على سعادته بالأداء قائلا إن الجميع في الزمالك "على قدر المسؤولية"، وأوضح أنه يثق في مواصلة الفريق للعمل الجاد.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة المقاصة تدريبات تأهيلية خفيفة على هامش مران الجمعة ضمن برنامج وضعه بيدرو مدرب الأحمال.

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ثم خاض اللاعبون جلسة في الجيم.

ووضع بيدرو برنامجا تأهيليا خاصا للبدلاء الذين لم يشاركوا في لقاء المقاصة، إذ ركض اللاعبون حول الملعب وتدربوا بالكرة ونفذوا تدريبات رشاقة ومرونة قبل أن يخوضوا مباراة تدريبية بعد التدرب على تنفيذ جمل تكتيكية.

وخاض محمد أشرف "روقا"، المتعافي من الإصابة بفيروس كورونا، تدريبات تأهيلية.

وبعد الفوز على المقاصة، تصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة.

ويحل الزمالك ضيفا على غزل المحلة يوم الثلاثاء في الجولة 11 من البطولة.

الزمالك باتشيكو
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