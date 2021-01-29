إيقاف لوكاكو عن ذهاب نصف نهائي الكأس ضد يوفنتوس

فرض القاضي الرياضي الإيطالي أخف عقوبة على اللاعبين روميلو لوكاكو وزلاتان إبراهيموفيتش، نجما إنتر ميلان وميلان على الترتيب، بعد شجارهما في لقاء الناديين يوم الثلاثاء.

روميلو لوكاكو النادي : إنتر ميلان زلاتان إبراهيموفيتش النادي : ميلان

وأوقف القاضي اللاعبين مباراة واحدة في البطولة المحلية.

مما يعني أن إبراهيموفيتش سيغيب عن أول لقاء لميلان في الموسم المقبل من البطولة، بعد خسارة الفريق ضد إنتر في الدور ربع النهائي.

بينما البلجيكي لوكاكو لن يشارك في ذهاب الدور نصف النهائي ضد ضيفه يوفنتوس يوم الأربعاء.

ويحل إنتر ضيفا على يوفنتوس في 10 فبراير في لقاء الإياب.

وقلب إنتر تأخره إلى فوز بهدفين لهدف أمام ميلان في لقاء شهد شجارا بين لوكاكو وإبراهيموفيتش في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء للاعبين، قبل أن يشهر بطاقة صفراء ثانية لإبراهيموفيتش ليخرج مطرودا في الشوط الثاني.