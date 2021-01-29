وزير الرياضة للاعبي الأهلي: ستسيرون على خطى منتخب اليد

الجمعة، 29 يناير 2021 - 14:07

كتب : حسام نور الدين

الأهلي

شد أشرف صبحي وزير الرياضة من أزر لاعبي الأهلي خلال اجتماعه بهم صباح الجمعة على هامش آخر مران للفريق قبل السفر لقطر.

ويتجه الأهلي للدولة العربية للمشاركة في كأس العالم للأندية 2020 بصفته بطل إفريقيا.

وقال صبحي للاعبين وفقا لما ذكره الموقع الرسمي للأهلي:" نثق بكم، أنتم قادرون على تقديم عروض قوية مشرفة. الأهلي يمثل مصر في هذه البطولة العالمية وأتمنى أن يكون خير ممثل لنا في المونديال، وهو ما يعزز مكانة وريادة الرياضة المصرية بشكل عام".

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وأضاف "الجمهور يعلق عليكم آمالا كبيرة أن تظهروا بشكل مميز، أتوقع أن تكونوا بنفس الروح والعزيمة التي تحلى بها منتخب مصر لكرة اليد. نجاحات الاهلي تعكس التطور الكبير للمنظومة الرياضية في مصر".

وحرص صبحي على توجيه رسالة للجمهور مطالبا إياه بالتحلي بالروح الرياضية وأن يعلي قيم التسامح وأن ينبذ التعصب بكل صوره.

ويستعد الأهلي للمشاركة في المونديال الذي يواجه فيه الدحيل بطل قطر في الدور ربع النهائي يوم الخميس.

وإذا تخطى الأهلي فريق الدحيل سيواجه في نصف النهائي نادي بايرن ميونيخ بطل أوروبا.

الأهلي وزير الرياضة
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