انتهت في الدوري - سيراميكا كليوباترا (2) (1) الجونة.. والتعادل السلبي يحسم دجلة وأسوان

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سيراميكا كليوباترا يستضيف الجونة وأسوان يحل ضيفا على وادي دجلة.

سيراميكا كليوباترا × الجونة

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انتهت

ق 89: جووول أحمد ياسر ريان يسجل هدف سيراميكا كليوباترا من علامة الجزاء في منتصف المرمى.

ق 86: ركلة جزاء لسيراميكا كليوباترا بعد عرقلة مصطفى الصفتي مدافع الجونة لأحمد ياسر ريان داخل منطقة الجزاء.

ق 75: ركلة ثابتة من على حدود المنطقة ينفذها صالح جمعة تمر بجوار القائم لركنية.

ق 65: جووول التعادل لسيراميكا كليوباترا.. تسديدة صاروخية لشادي حسين من داخل منطقة الجزاء بعدما توغل وسدد كرة قوية.

ق 56: ركلة ثابتة من الجهة اليسرى ينفذها عموري ويبعدها عامر عامر لركنية بثبات.

ق 46: ظهور أول لميدو جابر ومشاركة صالح جمعة كبدلاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: تسديدة قوية من أحمد ياسر ريان تمر بجوار القائم لإسلام طارق.

ق 36: جووول.. محمد حبيب يكن يمرر من الجهة اليمنى عرضية أرضية إلى كريم الطيب الذي يمهد الكرة لأحمد حمدي مسددا كرة أرضية قوية في الشباك.

ق 32: إسلام رشدي وأول تهديد حقيقي في اللقاء من مرتدة سريعة، أحمد حمدي يمرر إلى إسلام رشدي الذي يسدد بكل قوة تصدى لها عامر عامر.

ق 27: محاولات من كلا الفريقين دون خطورة على مرمى إسلام طارق وعامر عامر.

بداية اللقاء

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وادي دجلة × أسوان

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــا.

انتهت

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 17: عرضية من أحمد الألفي تصل لهيثم الفيل برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن.

بداية اللقاء