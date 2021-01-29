بدون جينياك.. تيجيريس يتعادل في المهمة الأخيرة قبل مونديال الأندية

اختتم أونال تيجيريس مواجهته المحلي قبل السفر إلى قطر لخوض غمار كأس العالم للأندية بالتعادل 1-1 أمام نيكاكاسا في الجولة الرابعة من مرحلة كلاوسورا الدوري المكسيكي 2021.

كتيبة المدرب البرازيلي ريكاردو فيريتي أبطال قارة أمريكا الشمالية سيبدأون مشوارهم بمواجهة أولسان هيواندي بطل آسيا يوم الخميس المقبل.

تعادل هو الأول للنمور في الموسم الجاري بعدما فازوا من قبل في مباراتين وخسروا واحدة، منذ التتويج باللقب القاري.

على ملعب ستاديو يونفرستيرايو تقدم مارتن باراجان بهدف للضيوف في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل المدافع المكيسكي كارلوس سالسيدو هدف التعادل.

نقطة رفعت رصيد النمور لـ 7 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن تولوكا وسانتوس لاجونا اللذان خاضا مباراة أقل.

وتواصل غياب الفرنسي أندريه بيير جينياك بعدما تعرض منذ أسبوعين لتمزق في الفخذ، إذ يواصل الاستعداد للعودة للمشاركة ليكون جاهزا لمواجهات مونديال الأندية.

تيجيريس توج بطلا لقارة أمريكا الشمالية بالفوز بلقب دوري أبطال كونكاكاف لأول مرة في تاريخه على حساب لوس أنجلوس الأمريكي.