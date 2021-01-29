بعد 10 سنوات من تسجيل الخامس في ريال مدريد.. خيفرين إلى الدرجة الثانية بالإمارات

الجمعة، 29 يناير 2021 - 01:45

كتب : FilGoal

خيفرين سواريز - الذيد الإماراتي

أعلن نادي الذيد الإماراتي، عن التعاقد مع خيفرين سواريز في سوق الانتقالات الشتوية.

وانضم خيفرين إلى الذيد مجانا بعد انفصاله عن سلافين بيلوبو الكرواتي الذي لعب له منذ العام الماضي.

وينافس نادي الذيد في دوري القسم الثاني الإماراتي، ويتبع إمارة الشارقة.

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وبدأ خيفرين (33 عاما) مسيرته في ناشئي برشلونة، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2008.

واشتهر خيفرين بدخوله بديلا وتسجيله الهدف الخامس في الانتصار التاريخي على ريال مدريد بموسم 2010\2011.

وخاض خيفرين 34 مباراة بقميص الفريق الأول لـ برشلونة إجمالا، سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها، وتوج بالسداسية التاريخية عام 2009.

بعدها رحل خيفرين عن برشلونة وانضم إلى سبورتنج لشبونة، ثم عاد إلى إسبانيا من بوابة بلد الوليد، وبعده انتقل إلى يوبين البلجيكي، وجراسهوبرز السويسري، وأيك لارانكا القبرصي، وسلافين بيلوبو الكرواتي، وأخيرا الذيد القطري.

ووُلد خيفرين في فنزويلا، قبل أن ينتقل مع عائلته للعيش في جزر الكناري الإسبانية بعد عامٍ واحد.

لاحقا مثّل خيفرين الفئات العمرية الصغرى لمنتخبات إسبانيا، قبل أن يخوض 5 مباريات دولية فقط مع منتخب فنزويلا الأول آخرها في 2016.

خيفرين سواريز برشلونة
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