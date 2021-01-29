بعد 10 سنوات من تسجيل الخامس في ريال مدريد.. خيفرين إلى الدرجة الثانية بالإمارات

أعلن نادي الذيد الإماراتي، عن التعاقد مع خيفرين سواريز في سوق الانتقالات الشتوية.

جيفرين سواريز النادي : الذيد الذيد

وانضم خيفرين إلى الذيد مجانا بعد انفصاله عن سلافين بيلوبو الكرواتي الذي لعب له منذ العام الماضي.

وينافس نادي الذيد في دوري القسم الثاني الإماراتي، ويتبع إمارة الشارقة.

أعلن #نادي_الذيد_الثقافي_الرياضي عن تعاقده مع لاعب كرة القدم الإسباني جيفرين سواريز وهو يمتاز بمهارات فردية والترحيب به ضمن صفوف الفريق الأول. pic.twitter.com/J6txHptV9x — نادي الذيد (@dhaidclub) January 28, 2021

وبدأ خيفرين (33 عاما) مسيرته في ناشئي برشلونة، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2008.

واشتهر خيفرين بدخوله بديلا وتسجيله الهدف الخامس في الانتصار التاريخي على ريال مدريد بموسم 2010\2011.

وخاض خيفرين 34 مباراة بقميص الفريق الأول لـ برشلونة إجمالا، سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها، وتوج بالسداسية التاريخية عام 2009.

بعدها رحل خيفرين عن برشلونة وانضم إلى سبورتنج لشبونة، ثم عاد إلى إسبانيا من بوابة بلد الوليد، وبعده انتقل إلى يوبين البلجيكي، وجراسهوبرز السويسري، وأيك لارانكا القبرصي، وسلافين بيلوبو الكرواتي، وأخيرا الذيد القطري.

ووُلد خيفرين في فنزويلا، قبل أن ينتقل مع عائلته للعيش في جزر الكناري الإسبانية بعد عامٍ واحد.

لاحقا مثّل خيفرين الفئات العمرية الصغرى لمنتخبات إسبانيا، قبل أن يخوض 5 مباريات دولية فقط مع منتخب فنزويلا الأول آخرها في 2016.