قاسم: إيجاد بديل فوري لـ مصطفى محمد صعب.. وهذا موقف حفني وباسم مرسي

كشف أشرف قاسم المشرف على الكرة بنادي الزمالك، إن مصطفى محمد مهاجم الفريق مدد تعاقده قبل الخروج معارا.

الزمالك أعلن إعارة مصطفى محمد إلى جالاتا سراي التركي لمدة موسم ونصف مقابل 2 مليون دولار، مع أحقية شراءه بشكل نهائي.

وقال أشرف قاسم في تصريحات لقناة MBC MASR: "مصطفى محمد مدد تعاقده مع الزمالك قبل الاحتراف. أتمنى له التوفيق في تحقيق أحلامه، وفي نفس التوقيت خروجه سيضفي الهدوء على الفريق. نحن نحاول تهيئة المناخ المناسب للجهاز الفني واللاعبين للنجاح في الفترة المقبلة وتلبية طموح الجماهير بالفوز ببطولتي إفريقيا والدوري".

وأضاف "من الصعب إيجاد بديل فوري لـ مصطفى محمد قبل ثلاثة أيام من نهاية سوق الانتقالات. نعمل على بعض الحلول، ومنها لاعب أجنبي، لكن هذا غير مضمون. نملك لاعبين في كافة المراكز ولاعبين يجيدون اللعب في أكثر من مركز للتعامل مع كل المواقف".

المشرف على الكرة أكمل "انتقال باسم مرسي للزمالك لم يٌفتح بشكل رسمي لكي يٌقفل، مع كامل الاحترام له طبعا كلاعب كبير وخدم الزمالك كثيرا".

قاسم أتبع حديثه عن فرجاني ساس، فقال "فرجاني ساسي لاعب له ثقله وزملائه يطمئنون له. فرجاني يحب الزمالك وجمهوره، وهو ينتظر وكيله لكي يأتي من الخارج لكي يتحدث نيابة عنه لأنه لا يحب التحدث بنفسه في الماديات".

وعن أيمن حفني أتم حديثه "أيمن حفني لاعب كبير جدا. عماد عبد العزيز رئيس النادي قابله اليوم في وجود عبد الحليم علي وشيكابالا، وسيتم التعامل معه. وقوف الزمالك معه في هذا التوقيت ليس أمرا كبيرا عليه، بل من حقه ذلك. غدا سيتخذ النادي قراره النهائي بهذا الشأن".

كان أيمن حفني قد نشر بيانا، يتمنى فيه العودة لنادي الزمالك والاعتزال بقميصه دون الحصول على راتب.

الزمالك فاز على مصر للمقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة الـ23 في صدارة ترتيب الدوري.