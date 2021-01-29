جيلبرتو: فرصة الأهلي كبيرة أمام الدحيل.. وهذا سبب عدم نجاح جيرالدو

الجمعة، 29 يناير 2021 - 01:22

كتب : FilGoal

جيلبرتو

كشف فيليسبرتو سيباستياو دا جراسا أمارال، أو المعروف بـ "جيلبرتو"، عن تفاؤله الكبير بما يستطيع ناديه السابق الأهلي تحقيقه في كأس العالم للأندية.

وقال جيلبرتو عبر أون تايم سبورتس 1: "الأهلي عاد للفوز بدوري أبطال إفريقيا بعد غياب طويل، وأعتقد بأن الفريق أمامه فرصة كبيرة للتألق في كأس العالم للأندية وتخطي مباراة الدحيل الأولى. توقعاتي كبيرة بالنسبة لهم".

وسُئل جيلبرتو عن علي معلول خليفته في الظهير الأيسر، فأوضح: "لا أحب المقارنات. كل فترة ولها خواصها وطباعها، أنا حققت العديد من البطولات مع الأهلي، وكذلك علي معلول حقق بطولات كثيرة وله كل احترام".

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وتابع: "لابد أن يتحلى لاعبو الأهلي بالثقة كي يتألقوا في كأس العالم للأندية، وإذا فازوا في المباراة الأولى فسيكون هذا شرف كبير للكرة المصرية".

وبرر سبب عدم نجاح مواطنه جيرالدو: "كما قلت كل فترة تكون مختلفة عن الأهلي. في وقتي كنت محظوظا بأنني تواجدت مع إدارة ومدرب يسانداني بقوة، وتواجدت مع الجيل الأقوى في تاريخ الأهلي".

وأضاف: "ما زلت على تواصل مع إسلام الشاطر ووائل جمعة وشيتوس الذي أسعد بما حققه والدخول في مجال التدريب".

وأتم: "أتمنى أن يكون لاعبي الأهلي يشاهدونني الآن. أرى أن الوقت قد حان لكي يتواجد الأهلي في مراكز المقدمة بكأس العالم للأندية، وربما نصل إلى الكأس أيضا".

جيلبرتو الأهلي
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