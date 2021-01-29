كأس إيطاليا - شوط واحد يكفي.. نابولي يعبر سبيزيا ويضرب موعدا ناريا مع أتالانتا

تأهل نابولي إلى نصف نهائي كأس إيطاليا، بفوزه على ضيفه سبيزيا بأربعة أهداف مقابل هدفين في ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

وتقدّم نابولي بأربعة أهداف متتالية بواسطة كاليدو كوليبالي، وإيرفينج لوزانو، وماتيو بوليتانو، وإليف إلماس في الدقائق: 5، و20، و30، و40.

تقدُم عريض سمح بتراخي الفريق الجنوبي في الشوط الثاني، فتمكّن سبيزيا من التسجيل مرتين بواسطة إيمانويل جياسي، وجينارو أكامبورا في الدقيقتين 70 و73، دون أن ينجح سبيزيا في العودة للقاء.

نابولي تأهل بذلك إلى نصف النهائي للموسم الثاني على التوالي لأول مرة منذ 2015.

لضرب نابولي موعدا في نصف النهائي مع أتالانتا الذي تأهل بدوره بعد فوز مثير على لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحل نابولي ضيفا على أتالانتا في الذهاب يوم 3 فبراير، قبل أن يستقبله في الإياب يوم 10 من الشهر نفسه.

فيما يلتقي يوفنتوس وإنتر ميلان في نصف النهائي الآخر، بينما يقام النهائي في شهر مايو على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة روما.