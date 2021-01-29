كأس إيطاليا - شوط واحد يكفي.. نابولي يعبر سبيزيا ويضرب موعدا ناريا مع أتالانتا

الجمعة، 29 يناير 2021 - 00:59

كتب : FilGoal

نابولي

تأهل نابولي إلى نصف نهائي كأس إيطاليا، بفوزه على ضيفه سبيزيا بأربعة أهداف مقابل هدفين في ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

وتقدّم نابولي بأربعة أهداف متتالية بواسطة كاليدو كوليبالي، وإيرفينج لوزانو، وماتيو بوليتانو، وإليف إلماس في الدقائق: 5، و20، و30، و40.

تقدُم عريض سمح بتراخي الفريق الجنوبي في الشوط الثاني، فتمكّن سبيزيا من التسجيل مرتين بواسطة إيمانويل جياسي، وجينارو أكامبورا في الدقيقتين 70 و73، دون أن ينجح سبيزيا في العودة للقاء.

أخبار متعلقة
كلوب ومورينيو يعلنان إصابات قوية لفابينيو وهاري كين كأس إسبانيا - أتليتك بلباو يطيح بقاهر ريال مدريد.. وفوز تاريخي لـ غرناطة كلوب يخرج من الأزمة بترسيخ عقدته لمورينيو.. ليفربول يُسقط توتنام كاسانو: "النوتيلا" سبب زيادة وزني مع ريال مدريد.. كنت آكلها من الإناء مباشرةً

نابولي تأهل بذلك إلى نصف النهائي للموسم الثاني على التوالي لأول مرة منذ 2015.

لضرب نابولي موعدا في نصف النهائي مع أتالانتا الذي تأهل بدوره بعد فوز مثير على لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحل نابولي ضيفا على أتالانتا في الذهاب يوم 3 فبراير، قبل أن يستقبله في الإياب يوم 10 من الشهر نفسه.

فيما يلتقي يوفنتوس وإنتر ميلان في نصف النهائي الآخر، بينما يقام النهائي في شهر مايو على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة روما.

نابولي سبيزيا في إيطاليا كأس إيطاليا
نرشح لكم
أخر الأخبار
وست هام يضم بن رحمة نهائيا 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جاتوزو: لا احتاج أن يضع أي شخص ثقته بي.. وإذا شعرت بالإنزعاج سأدرب في الكويت 47 دقيقة | الدوري الإيطالي
مران الزمالك - تدريبات تأهيلية بمشاركة روقا.. وباتشيكو يشكر اللاعبين ساعة | الدوري المصري
إيقاف لوكاكو عن ذهاب نصف نهائي الكأس ضد يوفنتوس ساعة | الدوري الإيطالي
مدير أعمال وليد سليمان يوضح سبب تغير موقف اللاعب من السفر إلى الدوحة ساعة | كأس العالم للأندية 2020
وزير الرياضة للاعبي الأهلي: ستسيرون على خطى منتخب اليد ساعة | كأس العالم للأندية 2020
مباشر في الدوري - سيراميكا كليوباترا (1) (1) الجونة.. بوووم شادي والتعادل ساعة | الدوري المصري
تقرير تركي: لإفساح المجال لـ مصطفى محمد.. دياني يقترب من وست بروم 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مونديال اليد – مصر (3)-(4) الدنمارك.. رميات الترجيح تٌقصي الفراعنة بشرف 2 مونديال اليد - سيناريوهات تأهل منتخب مصر.. ربع النهائي قريب والصدارة ممكنة 3 في الجول يكشف - أسماء لاعبي الأهلي المرشحين للانتقال إلى الإسماعيلي 4 مونديال اليد - تعرف على ترتيب مصر النهائي.. والمراكز من 5 إلى 32
قد ينال إعجابك