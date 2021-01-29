كأس إسبانيا - أتليتك بلباو يطيح بقاهر ريال مدريد.. وفوز تاريخي لـ غرناطة

أكمل أتليتك بلباو عقد المتأهلين إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بفوزه الصعب على مضيفه ألكويانو بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب الكوياو بإقليم فالنسيا.

أتليتك بلباو المنتشي بتتويجه مؤخرا بكأس السوبر الإسباني، تأخر في النتيجة بالدقيقة 39 بهدف بابلو كاربوني.

لكن أسود الباسك عادوا في النتيجة بالشوط الثاني وسجلوا هدفين عن طريق أسيير فياليبري، وإينياكي ويليامز، بالدقيقتين 53 و78.

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لتنتهي مغامرة ألكويانو فريق القسم الثالث الذي هز إسبانيا في الدور السابق بإطاحته بـ ريال مدريد في الوقت الإضافي.

في المقابل، حقق أتليتك بلباو فوزه الخامس على التوالي بمختلف البطولات، أمر يتحقق لأول مرة منذ مارس 2016 وقتما كان المدرب هو إرنستو فالفيردي.

وفاز مارسيلينو جارسيا تورال مدرب أتليتك بلباو في 5 من 6 مباريات قاد فيها الفريق منذ توليه المهمة، من ضمنها انتصارين متتاليين على ريال مدريد وبرشلونة.

وفي مباراة أخرى، فاز غرناطة بسداسية نظيفة على مضيفه نافالكارنيرو في ملعب ماريانو جونزاليس بالعاصمة مدريد.

وسجّل سداسية غرناطة: خيرمان سانشيز، وألبيرتو سورو، وفيدي فيكو، وروبيرتو سولدادو، وديميتري فولكيير، وخورخي مولينا، في الدقائق: 9، 24، 32، 34، 72، 78.

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ليحقق غرناطة أكبر فوز في تاريخه خارج ملعبه بأي مسابقة محلية.

كما حقق غرناطة أكبر فوز لفريق خارج ملعبه في كأس ملك إسبانيا بداية من دور الـ 16 أو ما يليه، منذ انتصار برشلونة بنفس النتيجة على ريال بيتيس عام 1959.

الفوز هو الأكبر عموما لـ غرناطة في كأس ملك إسبانيا منذ فوزه على ميليلة 7-1 عام 1978.

وبهذا الانتصار، تتواجد 4 فرق أندلسية في الدور ربع النهائي (غرناطة، وإشبيلية، وريال بيتيس، وألميريا)، أمر يحدث لأول مرة منذ عام 1973 عندما تواجد نفس الرباعي باستثناء مالاجا الذي تواجد وقتها بدلا من ألميريا.

وحقق غرناطة الفوز في 10 من آخر 11 مباراة خاضها بكأس ملك إسبانيا، وخسارته الوحيدة كانت في نصف النهائي النسخة السابقة أمام أتليتك بلباو، سقوط كلّفه بطاقة العبور إلى المباراة الختامية.

وشهدت المباراة تسجيل المخضرم مولينا هدفه رقم 109 بعد إتمامه الثلاثين من عمره.

مولينا (38 عاما 281 يوما) هو أكبر لاعب يسجل هدفا في تاريخ غرناطة.

وتقام قُرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الإسباني بـ لاس روزاس.

الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي:

برشلونة – أتليتك بلباو – غرناطة – ليفانتي – ريال بيتيس – إشبيلية – فياريال - ألميريا