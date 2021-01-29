هداف الدوري وعودة بعد غياب.. 5 أشياء تحققت من رباعية الزمالك في المقاصة

رباعية ممتعة للزمالك أمام مصر للمقاصة، أعادت الفريق إلى قمة ترتيب الدوري المصري من جديد.

الزمالك فاز على مصر للمقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

FilGoal.com يقدم لكم 5 أشياء تحققت من رباعية الزمالك في مرمى مصر للمقاصة.



















































































































































































هداف الدوري

يوسف إبراهيم "أوباما" سجل هدفين للزمالك أمام مصر للمقاصة. هدفا أوباما وضعاه على قمة هدافي المسابقة بالشراكة مع أحمد سمير ظهير طلائع الجيش.

الثنائية الأولى

هدفا أوباما أيضا مثلا ثنائية اللاعب الأولى منذ فعل ذلك يوم 10 نوفمبر 2018 أمام الإنتاج الحربي في موسم 2018/2019.

بنشرقي يتفوق

أشرف بنشرقي سجل أيضا هدفين في اللقاء. النجم المغربي رفع أهدافه إلى 4 أهداف في الدوري هذا الموسم.

بنشرقي بذلك تخطى بالفعل عدد أهدافه في الدوري بالموسم الماضي، إذ سجل ثلاثة أهداف فقط بالدوري في الموسم الماضي.

النجم المغربي كان يتألق قاريا في دوري أبطال إفريقيا، لكنه محليا لم يكن يسجل أهداف كثيرة.

بنشرقي استمر أيضا في تنفيذ ركلات الجزاء، حتى مع عودة محمود علاء للمشاركة في المباريات.

عودة محمود علاء

محمود علاء عاد لتشكيل الزمالك الأساسي لأول مرة منذ مباراة بيراميدز في 17 ديسمبر الماضي.

منذ تلك المباراة غاب صاحب الـ30 عاما بسبب الإصابة بفيروس كورونا، ثم عاد للمشاركة بديلا أمام المصري فقط.

عودة ساسي

فرجاني ساسي كذلك عاد لتشكيل الزمالك الأساسي لأول مرة منذ مباراة بيراميدز يوم 17 ديسمبر في الجولة الثانية.

صاحب الـ28 عاما شارك في مباراتي الجونة وأسوان كبديل، قبل العودة للتشكيل الأساسي اليوم.

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