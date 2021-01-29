اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة تكشف ما قامت به خلال شهر من تسلم المهمة

نشر موقع اتحاد الكرة المصري الرسمي ما قامت به اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الجبلاية بعد ما يقرب من شهر من توليهم المسؤولية.

جاء ذلك بعدما تقرر مد فترة عمل اللجنة الثلاثية حتى نهاية شهر يونيو المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بمنع إقامة الانتخابات في شهر يناير الجاري في ظل تفشي فيروس كورونا.

وجاء بيان اتحاد الكرة كالتالي:

جاء قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA بالتمديد للجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حتى نهاية يوليو المقبل ليعطي فرصة استقرار للكرة المصرية وتمكنها من تحقيق المناخ المناسب لإحداث المواءمة بين ما تطلبه الفيفا وقوانين الدولة المصرية.

وكان الفيفا قد قام بتكليف اللجنة الثلاثية بتاريخ 18 ديسمبر الماضي حتى 31 يناير الحالي بهدف استكمال التكليفات المحددة للجنة السابقة وهي اجراء انتخابات لتشكيل مجلس إدارة منتخب، وهو ما تعارض بقرار رئيس الوزراء بمنع انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية اعتبارا من 4 ديسمبر الماضي ولمدة ستة أشهر ضمن اجراءات مواجهة فيروس كورونا.

ولما كان تسيير أعمال الاتحاد في مقدمة تكليفات الاتحاد الدولي فقد سعت اللجنة منذ اليوم الأول لتكليفها إلى اتباع الاجراءات الصحيحة لضمان حاضر ومستقبل أفضل للكرة المصرية وفق عدة ملفات على النحو التالي:

** تسلمت اللجنة الثلاثية الاتحاد المصري وبأرصدته حوالي 80 مليون جنيه مصري وفي المقابل كان هناك بعض استحقاقات بلغت ما يقرب من 250 مليون جنية مصري ، اضافة إلى الرصيد الدولاري وقامت اللجنة بسداد ما يلي:

30.000.000 جنية

للجهة المنفذة لمشروع الهدف ومركز المنتخبات.

20.000.000 جنية

لشركة استادات قيمة مسحات.

4.000.000 جنية

للجهة التي كانت متعاقده مع الاتحاد لعمل مسحات الموسم المنصرم

5.000.000 جنية

مستحقات حكام عن الموسم الماضي.

4.000.000 جنية

مستحقات الحكام عن الفترة الجديدة في الموسم الحالي.

2.500.000 جنية

مكافأت للمنتخب الأوليمبي.

4.000.000 جنية

مكافأت متأخرة للمنتخب.

15.000.000 جنية

لأندية القسمين الثاني والثالث من مخصص الأندية

اضافة إلى سداد عدد من الالتزامات الأخرى.

** قامت اللجنة الثلاثية بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات أزمة منتخب الشباب وعدم مشاركته في مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية وتم إعلان التحقيقات بكل شفافية للرأي العام .

** إعادة تشكيل الأجهزة الفنية لبعض المنتخبات وإستبعاد غير المؤهلين من أجهزتها الفنية.

** تشكيل لجنة للكرة النسائية من عناصر نسائية شاركت في المنتخبات الوطنية وتتمتع بسمعة طيبة، كما تواصل اللجنة اتصالاتها بإدارة تطوير الكرة النسائية بالفيفا من أجل الاستفادة من امكاناتها لتطوير الكرة النسائية في مصر، وتشكيل 3 منتخبات وطنية للكرة النسائية في المراحل السنية الثلاثة للكبار والشابات والناشئات.

** لم ترضخ اللجنة للضغوط المستمرة والتي وصلت في بعض الأحيان إلى التجريح والتشهير وحرصت على إقتحام الكثير من الملفات منها تدخل أولياء الأمور في بعض اللعبات سواء الكرة النسائية أو المراحل السنية، كما حرصت اللجنة منذ اليوم الأول إلى إعادة روح الأسرة بين أفراد منظومة كرة القدم وحتى بين العاملين داخل الاتحاد.

** تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني مواليد 2003 الذي سيشارك في كأس العالم للشباب في أندونيسيا 2023، وتشكيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني مواليد 2006 الذي سيشارك في كأس العالم للناشئين في بيرو 2023 وتم اختيار أعضاء الجهازين الفنيين من عناصر متميزة من أصحاب الخبرة ومثل معظمهم المنتخبات المختلفة ( أول – شباب –ناشئين – أوليمبي ).

** القيام بدعوة اللجنة المشكلة من قبل الجمعية العمومية لمراجعة صياغه اللائحة والتوقيع عليها بدلاً من النسخة التي أرسلت مباشرة دون علم اللجنة بغير رغبة الجمعية العمومية .

** إرسال لائحة النظام الأساسي المعدلة بقرار الجمعية العمومية للجهة الإدارية الممثلة في وزارة الشباب والرياضة لنشرها في الجريدة الرسمية.

** تم عقد اجتماع فوري مع ممثلي الشركة المنفذة لتقنية الـ VAR في مصر ، حيث تم اكتشاف أن المناقصة والمعاملات بين الاتحاد والشركة شابها عدة مشاكل فنية واجرائية، كما أن العقد بين الاتحاد والشركة لم يتم توقيعه، وبناء على ذلك دعت اللجنة الثلاثية إدارة الشركة من أسبانيا بعيدا عن الوسطاء إلى اجتماع باتحاد الكرة ، حيث تم الاتفاق على عدة خطوات لتصويب عمل التقنية والالتزام ببنود شروط الاتحاد المصري لضمان الارتقاء بمستوى الخدمة بما يتناسب مع طموح المشجع المصري، كماقامت اللجنة بالدفع بقوة بالدماء الجديدة في مجال إدارة التحكيم رغم حساسية مثل هذه الملفات كالتحكيم واللجان الفرعية الخاصة به التي تفشت بها بعض الظواهر التي أصبح لها تأثير مباشر على التحكيم ، كما بدأت في تنظيم ملف المراقبين والفروع وفقا لذلك.

** تم عقد اجتماعين مع أندية القسم الأول لبحث كافة الأمور التي تخص المسابقة وحقوق الأندية كما تم عرض كافة المشكلات والأزمات بشفافية.

** تم عقد عدة إجتماعات مع أندية القسمين الثاني والثالث للتباحث حول مشاكل أندية القسمين ووضع الحلول الواجبة لها.

** تم عقد إجتماع مع الأفرع التابعة للاتحاد لتسهيل آداء أدوارها وتذليل أي عقبات تصادفها خاصة أنها تمثل القناة الأساسية للتعامل بين الأندية والاتحاد، بخلاف ما عقدته اللجنة الثلاثية من إجتماعات مع اللجان الفنية بالاتحاد والإدارات .

** مع بداية 2021 وهي سنة المئوية للاتحاد المصري لكرة القدم عقدت اللجنة الثلاثية العديد من الاجتماعات وجلسات الاستماع مع الخبراء من تخصصات عدة، كما تم حصر الوثائق التاريخية الموجودة لدى المهندس أحمد مجاهد بوثائق مسجلة والتي أشتراها من أصحاب حقوقها منعا لتحمل الاتحاد أي مبالغ مالية إضافة إلى مخاطبة المؤسسات القومية لشراء والحصول على حقوق ما نشر عن الاتحاد طوال السنوات المائة، وجمع ما تم تقديمه من بعض الشخصيات مما يملكونه من صور وتسجيلات عن السنوات الماضية، ونظراً لوجود معاملات مالية وأمور تنظيمية واجبة في هذا الملف تحتاج إلى خبرات وإمكانات كبيرة ، فتم إسناد كافة الأعمال الخاصة باحتفالية المئوية إلى إحدى الجهات السيادية .

** عقدت اللجنة الثلاثية اجتماعا بالأجهزة الطبية للأندية في حضور اللجنة الطبية للاتحاد للتشديد على اتباع الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بما يضمن درجة سلامة أعلى للاعبين والعاملين في مجال كرة القدم ، وفي هذا الصدد رفعت اللجنة تقريرا لوزارة الشباب والرياضة لتحديد مستقبل أنشطة الناشئين في إطار حمايتهم وذويهم ، ووقف العمل بالكشف عن كورونا عن طريق "رابيد تيست" والعودة إلى المسحات الطبية PCR رغم ما في ذلك من زيادة في التكلفة المالية .

** عودة الحياة إلى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر الذي بدأ بناءه اتحاد الكرة قبل 4 سنوات ، واستكمال أعمال البناء به فورا بعد فترة توقف ، جاء ذلك لإيمان اللجنة بالأهمية القصوى لهذا المشروع الذي يعد المستقبل المشرق للمنتخبات الوطنية بما يمثله من امكانات عالية وفق قياسات عالمية، تحظى برعاية مباشرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

** عقدت اللجنة عدة اجتماعات مع الجهازين الفنيين للمنتخبين الوطنيين الأول والأولمبي لضمان تسهيل مهمتهما في تحقيق هدف التأهل لنهائيات الأمم الأفريقية وكأس العالم ونتيجة طيبة في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية.

** تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بطلب ترشيح للاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF لاستضافة نهائي دوري أبطال افريقيا 2021، كما تقدم بطلب ترشيح لاستضافة بطولة كأس الامم الافريقية للشباب تحت 20 عاما المقرر اقامتها عام 2023 والمؤهلة لكأس العالم للشباب المقرر اقامتها في أندونسيا في العام نفسه ، والمنتظر أن يمثل مصر فيها منتخب مواليد 2003.

ومن المقرر أن يستكمل الاتحاد المصري بقية شروط الترشيح وفي مقدمتها الموافقات الحكومية في حالة موافقة الكاف على طلب الترشح.

** منحت اللجنة كافة الصلاحيات لجميع العاملين بالاتحاد للعمل بحرية حسب اختصاصاتهم وفق رؤية اللجنة الإدارية بالاعتماد على جميع العناصر الإدارية المتاحة ورفض سياسة الإقصاء لشحذ كل الجهود لمصلحة الاتحاد، مقدرين كل الجهد المقدم من جميع العاملين لتحقيق الأهداف المرجوة.

** خيرًا.. فإن كل ما تقدم تعتبره اللجنة الثلاثية مجرد بداية لعمل كبير تستحقه منا الكرة المصرية، ولعل فترة الشهور الستة التي قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA تمديدها لعمل اللجنة الثلاثية تكون فرصة لها لعمل المزيد مما تم انجازه خلال ال 40 يوما الماضية.