كلوب يخرج من الأزمة بترسيخ عقدته لمورينيو.. ليفربول يُسقط توتنام

الخميس، 28 يناير 2021 - 23:56

كتب : رامي جمال

ترينت ألكسندر أرنولد يحتفل بهدفه مع ليفربول ضد توتنام

ليفربول توتنام
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