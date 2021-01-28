في الجول يكشف موعد سفر مصطفى محمد إلى تركيا

بعدما وقع بالفعل لفريق جالاتا سراي التركي، لم يعد ينتظر مصطفى محمد سوى السفر والانضمام للفريق رسميا.

وعلم FilGoal.com إن مصطفى محمد سيسافر إلى تركيا يوم السبت المقبل من أجل الانضمام إلى فريقه الجديد.

يحيى علي المفوض من قبل فريق جالاتا سراي لإنهاء الصفقة، يعكف حاليا على إنهاء إجراءات سفر اللاعب في الموعد المحدد، وذلك بعدما بذل جهدا كبيرا خلال الساعات الماضية لإتمام الصفقة مع مسؤولي الزمالك.

وكان فاتح تريم مدرب جالاتا سراي قد طلب من يحيى علي سرعة انضمام اللاعب للفريق، نظرا لحاجته إلى مصطفى محمد في المباريات المقبلة.

كان مصطفى محمد قد وقع اليوم الخميس على عقود انتقاله إلى جالاتا سراي على سبيل الإعارة، وفي حضور أحمد يحيى وكيله، ويحيى علي الوكيل المفوض من قبل الفريق التركي.

وانضم مصطفى محمد إلى جالاتا سراي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم، مع أحقية الشراء النهائي في نهاية فترة الإعارة.