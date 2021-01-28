مصطفى محمد في تركيا.. لتعويض النمر والعمل مع الإمبراطور وفرصة للتاريخ خلال أسبوع

أغلق مصطفى محمد صفحة التألق مع الزمالك، وبات جاهزا لاقتحام الملاعب الأوروبية بأهدافه الرائعة.

الزمالك أعلن عن انتقال مصطفى محمد إلى جالاتا سراي التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مقابل 2 مليون دولار.

FilGoal.com يلقي نظرة على محطة مصطفى محمد المقبلة، وماذا ينتظره في مدينة إسطنبول التركية.

لتعويض فالكاو

الكثير من التقارير الصحفية تحدثت مؤخرا عن اقتراب رحيل المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو عن صفوف جالاتا سراي، ووجهته المحتملة ريفر بليت فريقه الأسبق أو الدوري الأمريكي.

فالكاو نجم بورتو وأتليتكو مدريد وموناكو السابق، لم يلعب أساسيا مع جالاتا سراي في الدوري منذ أكتوبر الماضي، إذ تعرض لإصابة بعده أبعدته لعدة أشهر.

لكن هذا لا يعني أن مهمة مصطفى محمد ستكون سهلة لحجز مقعد دائم في هجوم جالاتا سراي الذي يضم أيضا الهولندي ريان بابل لاعب ليفربول الأسبق، لكن المهاجم الدولي المصري يستطيع الاستفادة من معدل بابل التهديفي الضعيف هذا الموسم، إذ سجل 3 أهداف فقط في الدوري التركي بـ 13 مباراة.

ويضم جالاتا سراي العديد من اللاعبين الأفارقة، على رأسهم الجزائري سفيان فيغولي جناح فالنسيا الأسبق، والمغربي يونس بلهندة.

بالإضافة إلى الرباعي النيجيري: هنري أونيكورو، وبيتر إيتيبو، وجيسي سيكيديكا، وفالنتين أوزورنوافور.

في حضور السنغالي مباي دياجني، والكونغولي كريستيان لوينداما.

ويعد أشهر لاعبي الفريق هو الدولي التركي أردا توران لاعب أتليتكو مدريد وبرشلونة السابق، والقائد فيرناندو موسليرا حارس مرمى منتخب أوروجواي.

مدرب تاريخي

يشرف على تدريب جالاتا سراي المدرب التركي التاريخي، فاتح تريم، صاحب الـ 67 عاما.

ويقود تريم فريق جالاتا سراي منذ 2017، وهي ولايته الرابعة مع النادي الإسطنبولي.

وكان تريم صاحب الإنجاز التاريخي عام 2000 عندما قاد جالاتا سراي للفوز على أرسنال في نهائي كأس الاتحاد الأوروبي.

كما توج تريم مع جالاتا سراي بلقب الدوري 8 مرات، وبـ 17 بطولة إجمالا.

ويعتبر تريم هو المدرب صاحب الإنجاز القاري الأهم لمنتخب تركيا بالوصول إلى نصف نهائي يورو 2008 والخروج بصعوبة بالغة أمام ألمانيا.

ويُلقَّب تريم بـ "الإمبراطور" في تركيا، وكان قد أعلن بشكل مباشر عن رغبته في ضم مصطفى محمد خلال مؤتمر صحفي سابق.

وقاد تريم فريق جالاتا سراي في أكثر من 500 مباراة تاريخيًا، وهو رقم قياسي مع الأصفر والأحمر.

لإعادة اللقب

سينخرط مصطفى محمد سريعا في صراع شرس يعيشه جالاتا سراي على لقب الدوري التركي.

جالاتا سراي صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب الدوري التركي، يحتل حاليا المركز الثالث في المسابقة برصيد 39 نقطة بعد 20 جولة، بفارق 5 نقاط عن بيشكتاش المتصدر.

ويرغب جالاتا سراي في تعويض إخفاق الموسم الماضي الذي أنهاه في المركز السادس.

ويخوض جالاتا سراي مباراته المقبلة أمام غازي عنتاب غدا الجمعة، مواجهة سيغيب عنها مصطفى محمد بالطبع.

لكن ظهور الأول قد يتحقق خلال صدامين عنيفين للغاية يخوضهما جالاتا سراي الأسبوع المقبل، الأول يوم الثلاثاء أمام إسطنبول باشاكشهير –حامل اللقب-، والثاني يوم السبت أمام العدو الأزلي فنربخشة يوم السبت 6 فبراير.

أمّا على مستوى الكأس، فالصدام المقبل سيكون أمام ألانياسبور يوم 10 فبراير بالدور ربع النهائي.

وسيتأجل ظهور مصطفى محمد بالمسابقات القارية هذا الموسم، إذ ودّع جالاتا سراي الدوري الأوروبي مبكرا للغاية بعد أن أطاح به جلاسكو رينجرز من الدور التمهيدي مطلع الموسم.

عداوة أزلية

تعرف مدينة إسطنبول 3 عداوات تاريخية أزلية بين أنديتها الثلاثة الكبرى: جالاتا سراي، وفنربخشة، وبيشكتاش.

وتحظى مباريات الثلاثي بكثير من الندية وأحيانا العنف، خصوصا بين أول طرفين، أجواء لن يكون مصطفى محمد قادرا على اختبارها هذا الموسم بسبب غياب الجمهور.

لكنه سيكون قادرا على دخول قلوب جماهير جالاتا سراي سريعا لو تمكّن من هز شباك فنربخشة في مواجهة 6 فبراير.

دربي المصريين

لطالما عرفت الملاعب التركية حضورا مصريا غزيرا في آخر عقدين، وضع تبدّل مؤخرا، إذ ظل كريم حافظ ظهير أيسر مالاتياسبور المصري الوحيد في تركيا بعد رحيل محمود تريزيجيه.

رغم ذلك، لن يتمكّن المصريان، مصطفى محمد وكريم حافظ، من التواجه إلا في الجولة الأخيرة من الدوري التركي في شهر مايو المقبل.