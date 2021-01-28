فاروق جعفر لـ في الجول: حققنا رغبة مصطفى محمد.. عليه أن يعود بالنفع على نفسه والزمالك

الخميس، 28 يناير 2021 - 23:21

كتب : بسام أبو بكر

مصطفى محمد يسجل ويحتفل بهدف الزمالك الملغي في أسوان

قال فاروق جعفر نجم الزمالك السابق ورئيس اللجنة الفنية لقطاعات كرة القدم إن ناديه حقق رغبة مهاجمه مصطفى محمد بخوض تجربة الاحتراف لكن عليه أن يعود بالنفع على نفسه وناديه.

مصطفى محمد

النادي : الزمالك

الزمالك

وأعلن الزمالك انتقال مصطفى محمد إلى جالاتا سراي معارا لموسم ونصف مع أحقية شراء قبل نهاية العام الجاري. (طالع التفاصيل)

وقال فاروق جعفر لـFilGoal.com: "مصطفى كان لديه تصميما كبيرا على خوض تجربة الاحتراف وهذا جعله يُستبعد من المران والمباريات".

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وتابع "مصطفى شعر بخطأه وعاد مجددا ولكننا حققنا أمنيته".

وأكمل "أتمنى أن يستغل التجربة ويظهر بشكل جيد خلال الإعارة ليعود بالنفع على نفسه وعلى الزمالك".

وأتم فاروق جعفر حديثه "الآن سنبدأ البحث عن مهاجم جديد لتعويض رحيل مصطفى محمد".

مصطفى محمد الزمالك جالاتا سراي
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