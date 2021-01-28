في الجول يكشف مواعيد وصول الفرق المشاركة في مونديال الأندية

يرصد FilGoal.com مواعيد وتوقيتات وصول الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية قطر 2020، والتي تقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري .

بعثة الأهلي المصري ستصل غدا الجمعة عند الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر عبر طائرة خاصة تابعة لبعثة مصر للطيران، وستكون هي ثاني البعثات التي تحط في مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية.

الأهلي سيواجه الدحيل يوم 4 فبراير على ملعب المدينة التعليمية الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على استاد المدينة التعليمية، أحد ملاعب كأس العالم 2020، والفائز يواجه بايرن ميونيخ في نصف النهائي.

بعثة الأهلي ستحصل على راحة بعد الوصول لقطر، وستجري فحص –كوفيد19 في المطار، ثم فحص آخر بعد 12 ساعة، وسيخوض الفريق أول تدريباته يوم السبت على الملعب الفرعي رقم 1 بجامعة قطر.

وستكون أول البعثات التي تصل قطر هي بعثة فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بطل آسيا الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.

ويواجه أولسان فريق تيجريس المكسيكي بطل الكونكاف يوم 4 فبراير على استاد أحمد بن علي بالريان، والفائز يلاقي بطل كوبا ليبرتادورس في نصف النهائي.

أما فريق تيجريس المكسيكي، فسيصل يوم السبت 30 يناير الساعة السابعة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

وحدد بطل كوبا ليبرتادورس الذي سيتحدد من بين فريقي سانتوس وبالميراس البرازيليين يوم السبت، موعد وصوله إلى قطر يوم 3 فبراير، حيث سيبدأ مبارياته بالبطولة يوم 7 يناير على استاد المدينة التعليمية في نصف النهائي مع الفائز من تيجريس وأولسان هيونداي.

أما فريق بايرن ميونيخ فأجل وصوله إلى يوم 6 فبراير، حيث أن أول مباراة سيخوضها ستكون يوم 8 فبراير على استاد أحمد بن علي في نصف النهائي أمام الفائز من الأهلي والدحيل.

ووضعت اللجنة المنظمة برنامج لاستقبال كافة الوفود منذ وصولها للمطار بتواجد عدد من مندوبي وزارة الصحة لإجراء المسحات الطبية، والإسراع في إعلان النتائج لتتمكن الفرق من بدء التحضير لخوض المنافسات.

ولن يكون مسموحا لأحد من الجماهير وحتى الإعلاميين بالاقتراب من مقار إقامة الفرق أو اللاعبين بسبب تطبيق الفقاعة الصحية على كل الوفود للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد –كوفيد19.