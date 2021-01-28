فيروس كورونا يحرم جمهور الأهلي من استقبال بعثة الفريق في قطر

الخميس، 28 يناير 2021 - 23:04

كتب : بسام أبو بكر

والتر بواليا - الأهلي وبيراميدز

تسبب تفشي فيروس كورونا في رفض السلطات القطرية طلب رابطة جمهور النادي في العاصمة الدوحة باستقبال بعثة الفريق غدا الجمعة.

وتسافر بعثة الأهلي غدا إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية حيث يستهل مشواره بملاقاة الدحيل في الرابع من شهر فبراير المقبل.

وعلم FilGoal.com أن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في قطر تسبب في رفض طلب جمهور الأهلي بالتواجد في المطار لاستقبال الفريق.

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وبناء عليه تقرر أن يكون هناك تجمع لعدد قليل من الجماهير يحملون لافتات ترحيب بالفريق فقط ويصطفون في أماكن محددة متفق عليها مع السلطات القطرية.

وتستضيف قطر كأس العالم للأندية في الفترة من 4 لـ14 فبراير المقبل.

الأهلي كأس العالم للأندية
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