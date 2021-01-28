المقاصة: الزمالك استحق الفوز.. تأثرنا بالغيابات

الخميس، 28 يناير 2021 - 22:56

كتب : FilGoal

أوباما يحتفل بهدف الزمالك الثاني في مصر للمقاصة

يرى وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر للمقاصة بأن فريقه استحق الخسارة أمام الزمالك.

الزمالك فاز على مصر للمقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وقال وليد هويدي في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة: "الزمالك يستحق الفوز، فهو فريق كبير، كنا في حالة سيئة للغاية، لكن تأثرنا بظروف صعبة مثل إصابة عماد فتحي ليلة المباراة في العضلة الخلفية ثم إصابة هشام محمد في الإحماء وعصام صبحي بعد خمس دقائق".

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وأضاف "بالطبع تعويض اللاعب الأساسي في المقاصة يكون صعبا، ولسنا مثل أندية أخرى ميزانيتها ٣٠٠ أو ٤٠٠ مليون جنيه، بل فريقنا يساوي من ٣٠ إلى ٤٠ مليون جنيه".

هويدي أتبع "إيهاب جلال لم يتحدث مع اللاعبين بعد المباراة في غرفة خلع الملابس، فالوقت غير مناسب حاليا للحديث في شيء بعد هذه الهزيمة".

في الدوري الزمالك مصر للمقاصة
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