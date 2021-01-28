الزمالك: يحق لنا رفض بيع مصطفى بشكل نهائي.. ونتفاوض مع مهاجمين مصريين

أوضح هشام إبراهيم نائب رئيس الزمالك، أن ناديه يمتلك حق رفض بيع مصطفى محمد بشكلٍ نهائي إلى جالاتا سراي.

وأعلن الزمالك عن انتقال مصطفى محمد إلى جالاتا سراي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مقابل 2 مليون دولار، مع إمكانية الشراء حتى 31 ديسمبر مقابل 4 ملايين دولار.

وقال هشام إبراهيم عبر قناة ناديه: "الاحتراف كانت رغبة مصطفى محمد، ونادي الزمالك لن يقف أمام رغبة أحد أبنائه".

وشدد: "للزمالك الحق في رفض بيع مصطفى محمد نهائيا لو كان في احتياج إلى عودته بعد نهاية إعارته".

وكشف: "نتحرك سريعا خلال الساعات المقبلة لبدء التفاوض على توفير البديل المناسب لـ مصطفى محمد، تشاورنا مع باتشيكو ورشّح لنا بعض أسماء المهاجمين المصريين وسنبدأ بالفعل التفاوض معهم".

وتطرّق لموقف أيمن حفني الذي عبّر عن رغبته في الاعتزال بالزمالك: "أيمن حفني متميّز خلقا ومعشوق جماهير الزمالك ويجب أن نقف بجانبه ونلبي رغبته، هو مكسب للزمالك".

وأتم: "إن شاء الله بموافقة المدير الفني سيكون أيمن حفني في نادي الزمالك".