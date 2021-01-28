فرج عامر: سموحة باع حسام حسن بـ40 مليون جنيه قبل 10 أيام

الخميس، 28 يناير 2021 - 22:33

كتب : FilGoal

حسام حسن

فجر فرج عامر رئيس نادي سموحة مفاجأة كبرى بإعلانه بيعه لحسام حسن لاعب الفريق السكندري قبل 10 أيام.

حسام حسن

النادي : سموحة

سموحة

لكن أكد فرج عامر أن حسام حسن لن يرحل عن سموحة في يناير بل سيكون في نهاية الموسم الجاري.

وقال فرج عامر عبر إذاعة "الشباب والرياضة" اليوم الخميس: "أقسم الله سموحة باع حسام حسن مقابل 40 مليون جنيه".

أخبار متعلقة
الزمالك يعلن إعارة مصطفى محمد إلى جالاتا سراي أشرف قاسم: حققنا العديد من المكاسب أمام مصر للمقاصة مؤتمر باتشيكو: سنفتقد مصطفى محمد.. ولهذا السبب لا أتعجل إشراك أسامة فيصل

وأكمل "عملية البيع تمت قبل 8 أو 10 أيام فكيف أبيعه مرة أخرى؟ سنحصل على 20 مليون جنيه خلال أيام والنصف الآخر من المبلغ سنحصل عليه بنهاية الموسم".

ورفض فرج عامر رفضا قاطعا الكشف عن هوية النادي الذي ضم حسام حسن احتراما لاتفاقه مع مسؤولي النادي الآخر.

وبسؤاله لماذا لم تتم الصفقة في الانتقالات الشتوية الجارية أجاب "حفاظا على الفريق وتفادي انهياره ومن الصعب إيجاد بديل لحسام حسن حاليا".

حسام حسن سموحة فرج عامر
نرشح لكم
أخر الأخبار
فاروق جعفر لـ في الجول: حققنا رغبة مصطفى محمد.. عليه أن يعود بالنفع على نفسه والزمالك 5 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف مواعيد وصول الفرق المشاركة في مونديال الأندية 8 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
فيروس كورونا يحرم جمهور الأهلي من استقبال بعثة الفريق في قطر 22 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
المقاصة: الزمالك استحق الفوز.. تأثرنا بالغيابات 30 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك: يحق لنا رفض بيع مصطفى بشكل نهائي.. ونتفاوض مع مهاجمين مصريين 52 دقيقة | مصر
فرج عامر: سموحة باع حسام حسن بـ40 مليون جنيه قبل 10 أيام 53 دقيقة | الدوري المصري
أشرف قاسم: حققنا العديد من المكاسب أمام مصر للمقاصة 56 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر باتشيكو: سنفتقد مصطفى محمد.. ولهذا السبب لا أتعجل إشراك أسامة فيصل ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مونديال اليد – مصر (3)-(4) الدنمارك.. رميات الترجيح تٌقصي الفراعنة بشرف 2 مونديال اليد - سيناريوهات تأهل منتخب مصر.. ربع النهائي قريب والصدارة ممكنة 3 في الجول يكشف - أسماء لاعبي الأهلي المرشحين للانتقال إلى الإسماعيلي 4 مونديال اليد - تعرف على ترتيب مصر النهائي.. والمراكز من 5 إلى 32
قد ينال إعجابك