فرج عامر: سموحة باع حسام حسن بـ40 مليون جنيه قبل 10 أيام

فجر فرج عامر رئيس نادي سموحة مفاجأة كبرى بإعلانه بيعه لحسام حسن لاعب الفريق السكندري قبل 10 أيام.

حسام حسن النادي : سموحة سموحة

لكن أكد فرج عامر أن حسام حسن لن يرحل عن سموحة في يناير بل سيكون في نهاية الموسم الجاري.

وقال فرج عامر عبر إذاعة "الشباب والرياضة" اليوم الخميس: "أقسم الله سموحة باع حسام حسن مقابل 40 مليون جنيه".

وأكمل "عملية البيع تمت قبل 8 أو 10 أيام فكيف أبيعه مرة أخرى؟ سنحصل على 20 مليون جنيه خلال أيام والنصف الآخر من المبلغ سنحصل عليه بنهاية الموسم".

ورفض فرج عامر رفضا قاطعا الكشف عن هوية النادي الذي ضم حسام حسن احتراما لاتفاقه مع مسؤولي النادي الآخر.

وبسؤاله لماذا لم تتم الصفقة في الانتقالات الشتوية الجارية أجاب "حفاظا على الفريق وتفادي انهياره ومن الصعب إيجاد بديل لحسام حسن حاليا".